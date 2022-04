Après 3 ans d’interruption, environ 300 pèlerins ont quitté Ouagadougou pour la Oumrah 2022

0 Partages Partager Twitter

Plus de 300 pèlerins ont quitté Ouagadougou ce 20 avril 2022 pour la Oumrah 2022 ou petit pèlerinage avant le hadj. Avec plus d’une dizaine de fois au compteur, El hadj Boukary est heureux de retrouver le chemin de l’Oumrah, car dit-il « quand vous faites une Rakats (unité de prière chez les musulmans, ndlr) à la Mecque, ça équivaut à 100 Rakats au Burkina ».

Cette participation intervient après 3 ans d’interdiction du pèlerinage à la Mecque pour cause du coronavirus. Et malgré ce temps d’interruption, les agences de voyages notent une forte affluence.

« On a 360 personnes dans ce vol. Tout le monde avait faim de la Mecque parce qu’il y a longtemps qu’on a coupé le cordon avec la Mecque et pour renouer, chacun a envie d’y être », a indiqué Fatimata Bagué, membre du comité d’organisation de la Oumrah 2022. Et selon elle, certains seront obligés d’effectuer le voyage avec des vols ordinaires.

A titre d’information, la Oumrah qui signifie « la visite » en langue arabe, est fortement recommandée mais pas obligatoire pour les musulmans physiquement aptes et qui qui en ont les moyens.

Source : RTB

