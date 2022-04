Filière avicole : Vers l’adoption d’une stratégie nationale au Burkina

0 Partages Partager Twitter

Karim Konseimbo, Directeur de cabinet du ministre de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques a ouvert ce vendredi 29 avril 2022 à Ouagadougou l’atelier de validation de la stratégie nationale de développement durable de la filière avicole.

Pour le représentant du ministre de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, Karim Konseimbo, par ailleurs Directeur de cabinet dudit ministère, « il est d’une impérieuse nécessité pour le gouvernement du Burkina Faso d’élaborer une stratégie nationale de développement durable de la filière avicole ».

Les raisons entre autres évoquées, « l’aviculture occupe une place de choix dans le sous-secteur de l’élevage, avec plus de 46 millions de têtes de volailles dénombrées dans notre pays en 2021, les produits avicoles représentent 6% du PIB agricole », a-t-il avancé.

L’importance d’une stratégie pour l’aviculture et pour le Burkina Faso, dit-il, « se justifie par le fait qu’elle est pratiquée par 98% des ménages ruraux et constitue un moyen rapide et efficace de lutte contre la pauvreté en milieu rural ». Et aussi, « au regard des contraintes et du défi de la couverture des besoins des populations en produits avicoles par la production nationale », a-t-il dit en sus.

Une stratégie décennale

La stratégie nationale de développement durable de la filière avicole, à adopter, est une stratégie décennale allant de 2023-2032. Elle est élaborée avec l’appui financier du Projet d’appui au développement du secteur de l’élevage (PADEL-B).

A en croire le Directeur de cabinet, en tant que boussole pour les dix prochaines années, elle donne « les orientations stratégiques et définit les actions prioritaires à mettre en œuvre à court et moyen termes pour asseoir les bases d’un développement durable des productions avicoles au Burkina Faso ».

A l’horizon 2032, « la filière avicole est productive et compétitive, portée par des organisations professionnelles dynamiques, garantissant durablement la couverture des besoins nationaux en produits avicoles et l’amélioration des revenus des acteurs », a-t-il fait savoir la vision de la stratégie nationale avant d’inviter les acteurs de la filière à faire sienne ladite stratégie.

Il a, somme toute, invité les participants « à des échanges francs et constructifs qui contribueront sans nul doute à finaliser un document consensuel et de qualité ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

