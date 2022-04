Le Burkina Faso veut mettre en avant la sécurité sociale et la santé au travail

Le Burkina Faso veut mettre en avant la sécurité sociale et la santé au travail

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à travers la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) a commémoré ce vendredi 29 avril 2022, la 19e journée mondiale de la sécurité et santé au travail et la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels.

La suite après cette publicité

Commémorées respectivement les 28 et 30 avril de chaque année, le Burkina Faso a décidé de célébrer conjointement, la 19e journée mondiale de la sécurité et santé au travail et la 26 journée africaine de la prévention des risques professionnels.

Selon le secrétaire général du ministère charge de la fonction publique, Hamidou Sawadogo, la commémoration de ces deux journées vise à interpeller et à rappeler chaque travailleur sur la présence permanente des risques professionnels sur les lieux de travail.

D’où, a-t-il soutenu le besoin d’une prise de conscience constante de la prévention des risques professionnels qu’ils en courent. Également pour Hamidou Sawadogo, ces journées permettent de promouvoir sur les lieux de service, une culture de la prévention positive des risques professionnels en vue de réduire significativement, voire éliminer les accidents de travail et les maladies professionnelles.

« Qui (accidents et maladies professionnelles) peuvent entrainer des blessures plus ou moins graves, des handicaps, des pertes en vie et parfois des dégâts matériels très importants y compris des arrêts de travail.

Ceci a pour conséquences des souffrances inimaginables pour les travailleurs et leurs familles, ainsi que des dépenses importantes à effectuer pour leur réparation et le remplacement du matériel de travail dégradé à l’occasion », a-t-il noté.

Nonobstant les efforts consentis, Hamidou Sawadogo a souligné que le nombre de victimes d’accidents et des maladies professionnelles reste très élevé. Avec 2 340 000 décès chaque année dans le monde. Toujours selon ses propos, le nombre de cas de maladies non mortelles liées au travail est estimé à 160 000 000 dans le monde.

S’agissant du Burkina Faso, les données de la CARFO et de la CNSS révèlent qu’entre 2018-2020, environ 2 000 cas d’accidents du travail et des maladies professionnelles ont été enregistrés.

A écouter, le secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique, en 2020, la CNSS a déboursé plus d’un milliard de francs CFA afin de réparer les 1383 cas d’accidents du travail et 14 cas de maladies professionnelles.

Quant à la directrice générale de la CARFO, Laure Zongo/Hien la commémoration de ces deux journées représente beaucoup pour tous les employeurs et les travailleurs au Burkina Faso. En ce sens que, a-t-elle notifié, elles interpellent sur la prévention des risques professionnels.

« Et nous travaillons à sensibiliser, à informer et à mener des activités pour attirer l’attention des employeurs, des travailleurs sur les dangers au niveau des milieux de travail. Nous devons faire des efforts pour que l’environnement de travail soit un environnement sécurisé, parce que nous y passons le plus grand nombre d’heures de la journée au travail », a-t-elle argumenté.

Enfin, elle a terminé en soulignant que « nous travaillons pour gagner notre vie, et le travail ne doit pas être la cause qu’un travailleur perde la vie ».

Willy SAGBE

Burkina24

Écouter l’article

publicite