Ceci est le Message du Président du Faso à l’occasion de la fête du travail.

« Ce jour 1er mai, est commémorée la Journée internationale du travail. Je souhaite une bonne fête à tous les travailleurs de notre pays.

Je salue, à cette occasion, les contributions inestimables des hommes et des femmes qui travaillent pour faire avancer notre Nation, en dépit du contexte difficile de notre pays.

Je vous exprime toute la gratitude et la reconnaissance de la Nation pour vos sacrifices, pour votre abnégation et votre dévouement pour la prospérité commune. C’est ensemble et par le travail que nous réussirons l’œuvre de refondation de notre nation et de sauvegarde de notre territoire ».

Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, Président du Faso, Chef de l’État

