Ramadan 2022 : Le message du President du Faso

« Ce jour lundi 2 mai 2022, les musulmans du Burkina Faso célèbrent la fête de Ramadan marquant la fin d’un mois de privations, de prières et d’adoration intenses. En cette occasion, je souhaite une très bonne célébration à tous les fidèles musulmans de notre pays.

Puissent vos prières et invocations ainsi que les sacrifices que vous avez consentis durant ce mois, participer à la construction et à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Excellente fête de Ramadan à tous et toutes ! »

Paul-Henri Sandaogo DAMIBA

Président du Faso

Chef de l’État

