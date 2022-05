Journée mondiale de la liberté de la presse : Le message du Président du Faso

« Le monde entier célèbre ce 03 Mai, la journée mondiale de la liberté de presse. Je rends hommage aux hommes et femmes de médias burkinabè qui, dans des situations souvent très difficiles, s’investissent chaque jour pour informer, sensibiliser et éduquer nos compatriotes sur les enjeux et les défis de notre pays et du monde. Le droit d’exprimer librement ses opinions en toute sécurité, dans le respect des textes et dans l’intérêt des citoyens, est un droit fondamental garanti par les lois de notre pays.