Panzani : Le temple Espoir du Monde apporte de l’aide aux personnes déplacées internes

Le temple Espoir du Monde à travers son département Œuvre Sociale a fait parler son cœur le dimanche 1er mai 2022 à l’intention des Personnes déplacées Internes de Kamboinsin (Panzani). C’est un don composé de vivres et de vêtements qui a été fait à la veille du Ramadan.

Donner l’espoir est l’un des principaux objectifs du Temple Espoir du Monde. Sensible à la situation des personnes démunies, les fidèles du temple avec à leur tête le Fondateur étaient aux côtés des personnes déplacées internes de Panzani ce dimanche 1er Mai 2022.

Le don estimé à plus de 600 000 francs CFA est composé de paquets de macaroni et des vêtements. Un geste qui vient à point nommé selon les bénéficiaires. Oumarou Sawadogo, représentant des bénéficiaires, a confié que plusieurs familles pourront fêter le Ramadan avec le don reçu. Le Prophète Bark-wende Barthélémy Tapsoba, fondateur du Centre International de Prière et de Délivrance pour le Salut des Nations a exhorté les bénéficiaires à toujours garder espoir car en plus des actions entreprises par les autorités, Dieu saura pacifier les cœurs pour que les personnes déplacées regagnent leurs localités d’origine.

Notons que le site visité à Kamboinsin compte plus de 1600 déplacés internes qui vivent principalement de dons de Bonnes volontés.

