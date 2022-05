Liberté de la presse 2022 : Le Burkina obtient la note de 2, 25/4 en 2021 

0 Partages Partager Twitter

Le 3 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP/NZ), depuis sa création, a toujours célébré la Journée en collaboration avec divers partenaires du monde des médias.

Ce mardi 3 mai 2022, à Ouagadougou, dans ses locaux, il n’a encore pas dérogé à cette tradition en la célébrant au travers du thème national en lien avec le thème international «les médias burkinabè face à la révolution numérique : comment mourir pour mieux renaître ?»

A l’occasion, il est intervenu le lancement du Prix Marie Soleil de la meilleure journaliste, la présentation des résultats de «l’étude sur l’état de la liberté de la presse, 2021» et un panel sur le thème national.

En ce qui concerne «l’étude sur l’état de la liberté de la presse, 2021», Dr Lassané Sawadogo, Consultant, au regard des cinq objectifs qui ont constitué des critères de notation de l’étude, a fait savoir que le Burkina Faso obtient la moyenne de 2, 25/4. Moyenne qui signifie, si l’on en croit son propos, que « le Burkina Faso est dans une situation plutôt bonne en termes de liberté de la presse».

Les éléments qui expliquent cette note, a-t-il aussi indiqué, sont «les actes criminels à l’égard des journalistes, la précarité des journalistes et des médias, la coupure d’internet mobile entre novembre 2021 et janvier 2022 et l’accès à l’information publique et surtout sécuritaire».

Pour rappel, il est réservé en apothéose de la célébration de cette journée un tournoi de football le jeudi 5 mai 2022.

La ministre de la communication, Valérie Kaboré, patronne de la présente cérémonie, a été accompagnée de plusieurs autres ministres, notamment celui de la Justice ; de la fonction publique et de l’éducation nationale, porte-parole du gouvernement.

Ils ont tous rendu un hommage à feu Kasssoum Kambou, ancien Président du Conseil constitutionnel.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

