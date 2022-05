Perkoa : Appel à la mobilisation nationale pour sauver les huit mineurs coincés

0 Partages Partager Twitter

Les ministres Lionel BILGO, porte-parole du Gouvernement, Bassolma BAZIE de la Fonction publique, du Travail et de la protection sociale et Jean Alphonse SOME en charge des mines et des carrières ont installé le jeudi 5 mai 2022 à Réo (chef-lieu de la province du Sanguié) le comité de crise pour suivre de près l’évolution du sauvetage des huit (8) travailleurs piégés dans la mine de zinc de Perkoa.

Le Gouvernement est à pied d’œuvre afin de trouver tous les moyens techniques en vue d’accélérer les recherches des mineurs pris au piège par les eaux d’inondation depuis le 16 avril 2022.

La délocalisation du comité de crise à Réo est un moyen pour le gouvernement de mettre la pression sur les responsables de la mine de Perkoa pour retrouver dans de meilleures conditions les huit (8) mineurs toujours coincés dans les galeries souterraines, a martelé le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale devant les représentants des familles.

Selon Bassolma BAZIE, l’urgence dans laquelle se trouvent les travailleurs bloqués dans la mine doit interpeller tous les acteurs de crise en particulier le gouvernement burkinabè et la société en charge de l’exploitation de la mine de Perkoa. «L’heure est à la mobilisation de tous pour une issue heureuse de la crise », a indiqué le ministre BAZIE qui a fait savoir que le comité de crise sera sur place à Réo jusqu’à ce que les mineurs coincés soient retrouvés.

Allant dans le même sens, le porte-parole du Gouvernement le ministre Lionel BILGO a surtout insisté sur les actions immédiates à entreprendre pour sauver les 8 mineurs en ce moment. Pour cela il en appelle à la solidarité nationale pour faire face au défi actuel. « Il s’agit en ce moment d’une course contre la montre », a fait savoir monsieur BILGO. Ainsi tous les moyens humains et matériels doivent être déployés sur le site de Perkoa pour donner une chance de vie aux travailleurs de la mine se trouvant à 550 mètres de profondeur.

Les membres du gouvernement ont également invité les premiers responsables de la société Nantou Mining exploitant la mine de zinc de Perkoa à donner des explications sur les difficultés auxquelles ils font face pour pomper les eaux d’inondation.

Selon Moussa Ditil PALENFO, le Directeur pays de Nantou Mining, les travaux de pompage n’ont pas pu vider à ce jour la chambre de refuge où se trouveraient les mineurs. Les pannes survenues sur les pompes utilisées depuis l’inondation des galeries souterraines intervenue le samedi 16 avril 2022 en sont la principale raison, à en croire monsieur PALENFO.

Instruction a été donnée par les trois ministres pour que la société minière s’attèle dans les plus brefs délais à faire parvenir sur le site des stations de pompage de très haut débit.

Source : Le Service d’Information du Gouvernement (SIG)

