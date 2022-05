Attaque de la Maison d’Arrêt et de Correction de Nouna : Aucune perte en vie humaine ni blessé

Dans la nuit du samedi 7 mai au dimanche 8 mai 2022, la Maison d’Arrêt et de Correction de Nouna, dans la province de la Kossi, a été la cible d’une attaque perpétrée par des hommes armés non identifies.

Le bilan de l’attaque, aux premières heures, fait état de détenus portés disparus et de dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine ni blessé n’ont été enregistrés.

Les éléments de la Garde de sécurité pénitentiaire, en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, sont à pied d’œuvre pour rechercher les détenus disparus et sécuriser les lieux.

Dans ce contexte difficile, le Ministre de la Justice et des Droits Humains, chargé des Relations avec les Institutions encourage les éléments à toujours rester déterminés et vigilants pour la sécurisation des établissements pénitentiaires et la lutte contre le terrorisme.

