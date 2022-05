1re édition de la nuit de l’intégration : L’artiste ivoirien DJ Mix annoncé au Faso

0 Partages Partager Twitter

Ce samedi 21 mai 2022, se tiendra à Ouagadougou, précisément au canal Olympia Yennega de Ouaga 2000, la première édition de la nuit de l’intégration. Pour cette première saison annoncée, ce mercredi 18 mai 2022, l’intégration sera accentuée sur la relation entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. L’artiste invité est le musicien Ivoirien DJ Mix premier.

Accompagné d’artistes burkinabè bien connus de la scène musicale comme Kayawoto, Amzy, Floby, l’artiste musicien Dj mix tiendra un show dans la mythique salle de Canal Olympia Yennega Ouaga 2000, ce samedi 21 mai 2022, dans le cadre de la tenue de la première édition de la nuit de l’intégration.

Un évènement de promotion de l’intégration entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, selon l’initiateur de ce rendez-vous, Nouhoun Nikiéma.

« Il y a déjà une fraternité qui existe entre nous, Africains. C’est une manière pour nous encore de célébrer cette intégration entre les peuples à travers la culture. Quand on parle de culture, il y a la musique ; donc c’est la raison pour laquelle nous avons voulu organiser cet évènement et inviter un artiste ivoirien comme DJ Mix », a expliqué le promoteur.

L’idée, pour lui, c’est de regrouper des artistes musiciens burkinabè et ivoiriens autour de la culture plus précisément la musique. « Cette année, nous avons choisi la Côte d’Ivoire et je pense que les années à venir, nous allons inviter d’autres pays et au fur et à mesure, nous allons faire le tour de l’Afrique. Normalement si tout se passe comme prévu, nous allons inviter d’autres pays également ici », a-t-il promis.

Pour cette édition, la première date c’est d’abord ce vendredi 20 mai 2022 à Bobo-Dioulasso et le 21 mai 2022 à Ouagadougou. « La vente des tickets a déjà commencé. Au programme, nous irons d’abord à Bobo-Dioulasso et le lendemain nous allons venir célébrer cette intégration à Ouagadougou », a ajouté Nouhoun.

Le prix des tickets sont de 5 000 et 10 000 FCFA accompagnés d’un bidon d’huile de moteur offert à l’achat. Une occasion pour le promoteur et l’artiste ivoirien par la voix de son manager 200 Kara d’appeler la jeunesse à sortir pour la marche de l’intégration Burkina Faso – Côte d’Ivoire.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

