Mission d’évaluation de la CEDEAO au Burkina : « Une étape importante dans la poursuite des consultations »

Une mission d’évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et politique au Burkina Faso a été déployée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 17 au 19 mai 2022 au Burkina Faso.

Olivia Rouamba, ministre burkinabè en charge des affaires étrangères, a indiqué que les hôtes ont salué les facilités mises en place pour permettre le bon déroulement de la mission.

« Prenant bonne note du contenu du rapport des travaux des experts, ils ont noté une convergence de vue dans l’évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire qui demeure toujours difficile », a-t-elle annoncé.

Et d’ajouter que « les chefs de délégation notent que cette mission d’évaluation constitue une étape importante dans la poursuite des consultations entre le Burkina Faso et la CEDEAO et dans l’accompagnement du processus de Transition au Burkina Faso ».

