Young African Leaders Initiative (YALI) : 10 jeunes burkinabè en immersion aux USA du 8 juin au 16 juillet 2022

Les 10 jeunes burkinabè qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme YALI (Young African Leaders Initiative) ont eu droit à une session de briefing, ce jeudi 19 mai 2022 à Ouagadougou, organisée en leur faveur par l’ambassade des USA au Burkina Faso. Ladite session a concerné essentiellement les différents détails sur le séjour d’apprentissage et de renforcement des capacités qu’ils effectueront le mois prochain au Pays de l’Oncle Sam.

10 jeunes burkinabè évoluant dans le business entrepreneurial, dans l’engagement civique et dans le management public notamment la santé publique, feront le déplacement des USA du 8 juin au 16 juillet 2022 où ils bénéficieront de plusieurs de formations et de rencontres de réseautage avec des entreprises, des chefs d’entreprises et personnalités américaines agissant dans ces domaines.

Leila Ouédraogo/Tiam, chargée du programme YALI (Young African Leaders Initiative) au Burkina Faso a signifié que ces jeunes leaders retenus cette année, ont été sélectionnés sur la base de leur niveau en anglais, de leurs réalisations au sein de leurs communautés dans leurs domaines respectifs, et enfin sur la base de leur ouverture d’esprit.

Pour le directeur des affaires publiques à l’ambassade des USA au Burkina Faso, Todd Bullock ce programme ( YALI) vise à renforcer les liens entre les USA et l’Afrique.

Il a aussi confié que ce programme ambitionne renforcer les capacités des jeunes africains en général, et ceux du Burkina Faso en particulier pour qu’ils puissent contribuer en retour au développement de leurs communautés.

« YALI a été développé en 2010, pour renforcer les liens entre les peuples d’Afrique et les peuples américains », a-t-il précisé.

Cédric Stéphane Bationo est bio-statisticien et un des bénéficiaires de YALI, il est dans la catégorie management public. Il devra suivre des formations dans dans ce domaine et un stage dans une ONG américaine qui intervient dans le domaine de la santé publique.

«Je suis dans le domaine de la santé publique, du coup, ce qui m’intéresse c’est que lorsqu’il y a des épidémies, les problèmes de santé publique, et nous allons apprendre comment le gouvernement et les différentes organisations aux USA gèrent ces problèmes, quelles sont les solutions qu’ils mettent en place pour limiter la propagation de ces épidémies», a-t-il souligné.

Habibou Ouédraogo fait aussi de la partie de ces jeunes. Elle est dans le domaine de la santé publique. Elle sera au Texas, car il faut noter que les différents bénéficiaires, une fois au pays de l’oncle Sam, iront dans différents États, selon les domaines de formation.

Elle a ajouté qu’au delà des formations dont ils auront, YALI est un rendez-vous du donner et du recevoir dans la mesure où chacun des participants pourra partager ses connaissances et expériences dans son domaine.

Dans le volet business, Afize Ouédraogo est un des bénéficiaires, il sera à l’Université de lowa où il devra approfondir ses connaissances sur les différentes techniques de développement d’un projet, dans le cadre de l’entrepreneuriat.

En dehors de la formation, il aura droit à des rencontres de réseautage avec des entrepreneurs et des industries américaines afin de savoir davantage sur leur système de fonctionnement.

Lionel Michaël Tientega sera, lui aussi à l’Université de lowa, mais cette fois-ci, dans le secteur de l’engagement civique et citoyen. À l’écouter, ce voyage lui est important par le fait qu’il lui permettra de comprendre le modèle américain qui arrive à construire des initiatives qui puissent bénéficier à toute à la société. Il promet de se mettre au service du Burkina Faso pour contribuer à l’avancement de la société burkinabè.

Willy SAGBE

Burkina24

