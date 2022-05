Burkina Faso : Une conférence publique pour sensibiliser sur les méfaits de la drogue

0 Partages Partager Twitter

Les élèves du Lycée Scientifique de Ouagadougou sis à Bassinko, ont bénéficié d’une conférence publique sur les conséquences de la consommation des drogues par les jeunes. Cette causerie qui a eu lieu ce samedi 21 mai 2022, est l’œuvre de l’Association Vivre en Solidarité (AVIS), habitants de la cité de Bassinko de Ouagadougou. Elle entre dans le cadre de leurs activités annuelles.

« Consommation des drogues en milieu jeune : facteurs favorisants, signes précurseurs, conséquences, traitements et prévention » est le thème autour duquel se sont articulés les échanges de la causerie voulue par les habitants de la cité de Bassinko au profit de leurs enfants. Ce sont les acteurs du Secrétariat Permanent du Comité National de Lutte contre la Drogue (SP-CNLD) qui ont eu la lourde tâche de décortiquer le thème avec les élèves du Lycée Scientifique de Ouagadougou.

Yoda Levis, commissaire de police, était le communicateur principal de cette conférence publique. Au cours de sa présentation qui s’est voulue très interactive avec les élèves, Yoda Levis a tenté de donner une approche définitive de la drogue avant de faire ressortir les causes et les conséquences qui en découlent.

Il a laissé entendre qu’est appelée drogue, toute substance qui a la potentialité de modifier le comportement d’une personne et en entrainer une dépendance. Il ressort que le suivisme, la méconnaissance des effets de la drogue et la curiosité sont entre autres les causes pouvant entrainer la consommation des drogues par les élèves.

Les conséquences en sont énormes. En effet, les consommateurs développent, dit-il, des comportements excessifs ou de l’antipathie naturelle envers les autres. Ils sont victimes de troubles de comportements graves et des accidents, sans oublier les graves maladies irréversibles.

« Nous avons mis l’accent sur les méfaits liés à la consommation de la drogue en milieu scolaire. Les conséquences sont nombreuses. Sur le plan sanitaire, il y a des maladies comme le cancer et la cirrhose, au niveau scolaire il y a l’échec. Sans avoir des chiffres exacts, parce qu’il n’y a pas une étude d’envergure nationale qui a été menée sur le sujet. Néanmoins sur la base des constats, des témoignages, nous pouvons dire que la consommation de drogue connait une hausse depuis un certain temps, cela prend de l’ampleur en milieu scolaire », a expliqué Yoda Levis.

Boureima Ouédraogo, président de l’AVIS, a laissé entendre que le choix de la thématique sur la drogue n’est pas fortuit. Selon lui, le phénomène a pris de l’ampleur d’où la nécessité de sensibiliser la jeune génération afin qu’elle soit des leaders responsables de demain.

Les élèves du lycée scientifique de Ouagadougou, par la voix de leur délégué général, Congo Abdoul Maguid, ont tenu à exprimer leur reconnaissance vis-à-vis des organisateurs de cette conférence. Ils ont promis d’être des relais afin de passer le message et contribuer à une diminution de la consommation de ces stupéfiants nocifs.

Rappelons que l’Association Vivre en Solidarité est une union des résidents de la cité de Bassinko. Elle a été reconnue officiellement en Juin 2021 et sa vision est de promouvoir le vivre ensemble et la fraternité entre les habitants de la même cité.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

