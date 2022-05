Transition au Burkina Faso : L’UE réitère son soutien à l’ALT

0 Partages Partager Twitter

Le président de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) Aboubacar Toguyeni a reçu, ce lundi 23 mai 2022, l’ambassadeur de l’Union Européenne (UE) au Burkina Faso, Wolfram Vetter. L’objectif a été, pour l’ambassadeur, de rencontrer le président de l’assemblée dans ses nouvelles fonctions et de réitérer l’accompagnement de l’UE à cette nouvelle équipe législative.

L’Union Européenne (UE) a toujours accompagné l’appareil législative burkinabè, selon les dires de son ambassadeur Wolfram Vetter. C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu à l’assemblée législative de Transition pour réitérer ce soutien à cette nouvelle équipe.

« L’objectif c’est de rencontrer le président de l’assemblée législative de la transition, de faire la connaissance, et lui souhaiter bonne réussite dans son mandat que nous considérons comme important pour la réussite que nous souhaitons. Nous avons donc échangé sur la situation du pays, qui traverse une période très difficile. Comme un parlement le fait, il faut aussi jouer le rôle de veille pour que le gouvernement adhère à ses engagements », a déclaré Wolfram Vetter.

Toujours selon sa déclaration, ils ont également échangé et discuté sur le retour à l’ordre constitutionnel démocratique dans un délai raisonnable pour la préparation.

« Cela, pour que le pays soit plus légitime et solide, pour donner de la stabilité au Burkina Faso. De toutes les façons, nous avons parlé avec le président et les programmes avec l’assemblée vont continuer. Nous avons parlé du retour à l’ordre constitutionnel, ce qui va nous permettre, pas nous seulement, toute la communauté internationale, de renforcer notre coopération et approfondir notre accord. Ce retour n’est pas seulement une proposition d’un délai, mais quels sont les éléments ? Quelles sont les étapes », a-t-il clamé.

Il faut dire que tous ces échanges sont également adressés aux 71 députés nommés au sein de l’assemblée législative de transition au Burkina Faso qui ont été désignés, par le chef de l’Etat (21), les forces de défense et de sécurité (16), les organisations de la société civile (13), les représentants des régions du pays (13, un par région) et par les partis politiques (8).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

