Francis Kéré parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde selon le Times Magazine 2022

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un hommage à l’architecte Burkinabè Francis Kéré par Dr Ra-Sablga Seydou Ouédraogo.

« L’architecte Burkinabè Francis Kéré parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde du magazine Times 2022.

La suite après cette publicité

Sur la célèbre et très attendue liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine américain, figure notre compatriote Francis Diébédo Kéré, Prix Pritzker 2022, aux côtés des personnalités de premier plan comme les Président chinois XI Jinping, américain Joe Biden et russe Vladimir Putin ainsi que des businessmans comme Tim Cook de Apple.

Francis a été retenu dans le registre des personnalités « innovatrices » qui ont un impact majeur sur le monde.

Le petit mot qui le présente sur la liste Times a été rédigé par le brillant architecte Ghanaén de rang mondial de David Adjaye qui salut son esprit méthodique et son intégrité: un homme intègre; un burkinabè!

En se hissant sur le toit du monde par son intégrité et son travail au plus près des communautés, alliant l’ancrage endogène, sans mystification, et l’ouverture sur le monde sans être happée par le cosmopolitanisme hors-sol, Francis nous montre, individuellement et collectivement, ce que nous pouvons être, dans la réalité, de meilleur et brillant: la Patrie de l’intégrité.

Cette bonne nouvelle vient après l’excellente autre de ce weekend qui a vu l’une des plus belles batailles victorieuses contre le terrorisme à Bourzanga où le Lieutenant Assoumani BEOGO et ses hommes ont repoussé une horde de plus de deux cents terroristes!

Je suis très honoré de rejoindre cette semaine Francis à Londres, à son invitation et à sa charge, pour la remise de son prestigieux prix Pritzker 2022.

Francis est par ailleurs le commissaire de la célèbre exposition La Triennale de Milan de cette année 2022 en Italie. Je témoigne de ses immenses efforts pour que le Burkina Faso soit représenté de la plus belle des manières à cet autre évènement prestigieux.

En ces temps obscurs que notre pays traverse, puissions-nous nous inspirer, individuellement et collectivement, de l’une de nos plus belles pétites!

Bravo encore Francis! Au fond de la fosse, tu nous donne du réconfort »

Dr Ra-Sablga Seydou Ouédraogo

Écouter l’article

publicite