Burkina Faso : Le CERPAMAD prime ses meilleurs étudiants

0 Partages Partager Twitter

Le Centre de Recherche Panafricain en Management pour le Développement (CERPAMAD) a organisé une cérémonie officielle de remise d’ordinateurs à ses étudiants les plus méritants de l’année académique 2020-2021. C’était ce mardi 31 mai 2022, au sein du campus à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Afin de se conformer au programme du gouvernement burkinabè « Un étudiant, un ordinateur », le CERPAMAD a choisi d’accompagner ses étudiants majors de promotions, en leur donnant chacun un ordinateur. Il a donc initié une cérémonie de remise de lots ce mardi 31 mai 2022.

Selon le directeur général du CERPAMAD, Moumouni Seré, l’objectif de cette journée est de promouvoir l’excellence, d’encourager les meilleurs élèves mais aussi, parvenir à créer une compétition saine entre les étudiants du CERPAMAD.

« Cette cérémonie, nous l’organisons pour appeler tous nos étudiants à l’excellence et cela permet de reconnaitre les étudiants les plus méritants de l’année. Nous voulons inviter tous les étudiants, à faire partie des meilleurs. Nous sommes avec nos étudiants dans une compétition qui n’est même plus nationale ni même africaine. C’est une compétition mondiale et à ce titre, il faut être parmi les meilleurs », a expliqué le directeur général du CERPAMAD.

Ce sont au total 38 étudiants de la Licence 1 au Master qui ont bénéficié d’une réduction de 25% sur la scolarité et des lettres de félicitations. 18 d’entre eux ont reçu chacun un ordinateur portable au cours de cette cérémonie officielle.

Une satisfaction pour les différents étudiants qui n’ont pas manqué de remercier le corps professoral et l’administration du CERPAMAD pour cette distinction. Ils ont aussi invité leurs camarades à emboiter le pas pour espérer se voir primer les années suivantes.

« Je suis primée en tant que major de ma promotion, je remercie l’ensemble des professeurs ainsi que l’administration pour l’accompagnement tout au long de l’année. J’encourage mes camarades à se lancer dans le travail bien fait pour être récompensés l’année prochaine.

L’ordinateur va me permettre de mener différentes recherches pour améliorer mes connaissances » a laissé entendre Kadi Sana, major de sa promotion avec une moyenne de 17,99/20.

Dr Alain Ouédraogo, conseiller technique du ministère de l’enseignement supérieur, a encouragé le CERPAMAD pour son geste tout en réitérant l’engagement de son département à accompagner ce genre d’initiative, tendant au développement du Burkina Faso.

Le CERPAMAD est un institut supérieur qui a vu le jour en 2003 avec des diplômes homologués par le CAMES et compte plus de 800 étudiants à ce jour. Il offre des filières telles que la finance comptabilité, le transport logistique, la communication d’entreprise, le réseau informatique et télécommunication.

Le CERPAMAD est par ailleurs la première école privée qui propose des formations en spécialité en fiscalités appliquées et en marchés publics et privés, juriste conseil d’entreprise…

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

publicite