Vaccination anti COVID-19 : « 7,34 % des Burkinabè vaccinés complètement »

0 Partages Partager Twitter

Le ministère en charge de la santé a initié une session d’information et de formation sur le COVID-19 notamment sur l’évolution de la maladie et la vaccination contre cette pandémie, en faveur des journalistes qui traitent des questions de santé, ce jeudi 2 juin 2022 à Ziniaré.

La suite après cette publicité

Presque un an après l’introduction du vaccin anti covid-19, le Burkina Faso a réussi à vacciner 2 551 412 personnes, soit « 7, 34 % de personnes complètement vaccinées », selon les chiffres du ministère de la santé.

Ces chiffres placent le pays au dessus de plusieurs autres de la sous-région en termes de vaccination. Mais les autorités sanitaires restent toujours mobilisées quant à l’objectif de vacciner plus de 70% de la population d’ici la fin de l’année.

Alors pour ce qui est de l’évolution de la maladie deux ans après les premiers cas du COVID-19 enregistrés, le Burkina Faso en compte plus de 21 036 cas à la date du 29 mai 2022 dont 20 621 guérisons, 386 décès et 29 cas actifs.

Dr Brice Bicaba, coordinateur sectoriel santé de la riposte contre le COVID-19 a rappelé que la pandémie au Burkina Faso a connu quatre pics successifs. Cependant, il a noté que depuis le dernier pic enregistré décembre 2021, le pays tend à une diminution «notable» du nombre de nouveaux cas et des cas d’hospitalisation.

«Mais de manière globale, on enregistre toujours des cas de COVID-19 au Burkina Faso. Nous disons que cette maladie est dans une phase d’endémisation’. C’est-à-dire, il faut s’habituer à vivre avec le COVID, et il faut prendre les précautions également pour que ceux qui sont susceptibles de développer des formes graves puissent continuer à respecter un certain nombre de mesures notamment les personnes âgées, les personnes diabétiques, et aussi que celles qui ont des maladies spécifiques évitent de contacter le virus», a-t-il conseillé.

Dr Bicaba a encouragé les Burkinabè à se vacciner, car, a-t-il souligné, le vaccin reste le moyen efficace pour faire face au COVID-19 et pour prévenir les formes les plus virulentes.

Dr Issa Ouédraogo, directeur de la prévention par la vaccination a relevé les hésitations qui persistent au sein des populations concernant la vaccination anti-covid-19. Même si le nombre des vaccinés placent le pays dans une bonne position par rapport à plusieurs pays du continent, a-t-il fait remarquer.

«Malgré la relative accalmie par rapport au COVID-19, le risque de se faire infester et donc le risque de survenue de forme mutée du virus reste encore non négligeable. Des populations doivent donc adhérer massivement à cette vaccination afin qu’on puisse prévenir la survenue des formes mutées», a-t-il alerté.

Le directeur de la prévention par la vaccination a, par ailleurs tenu à rassurer les Burkinabè sur les vaccins qui leur sont inoculés en soutenant que ce sont les mêmes vaccins qui sont injectés dans les pays occidentaux qui sont administrés au Burkina Faso. Et il a indiqué le pays s’est octroyé des équipements nécessaires pour conserver ces vaccins.

«Pour preuve depuis que nous recevons ces vaccins, aucun vaccin n’a été donc déclassé du fait d’une mauvaise conservation. C’est pour vous dire que nous administrons des vaccins de qualité à nos populations», a-t-il soutenu.

Le ministère de la santé s’était assignée la mission de vacciner 70% des Burkinabè d’ici la fin de l’année. Mais pour y arriver, le ministère a décentralisé la vaccination dans tous les centres de santé publique afin que les populations aient accès au vaccin partout où ils sont. Et c’est dans ce sens qu’ils visent à atteindre cet objectif.

Willy SAGBE

Burkina 24

Écouter l’article

publicite