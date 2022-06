Le DG de la Police Nationale prend contact avec le personnel de la Direction Régionale de la Police Nationale du Centre (DRPN-C)

0 Partages Partager Twitter

Dans la matinée de ce jeudi 02 juin 2022, le Contrôleur Général de Police Roger OUEDRAOGO, installé dans ses fonctions de Directeur Général de la Police Nationale le 10 mai dernier, est allé prendre contact avec le personnel de la Direction Régionale de la Police Nationale du Centre.

Accueilli par le premier responsable de la DRPN-C, le Commissaire Divisionnaire de Police BELEM Abdoulaye, Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale était également accompagné de certains de ses proches collaborateurs à savoir Madame la Directrice des Personnels et Monsieur le Directeur du Matériel et du Budget.

Le premier responsable de l’institution policière a tenu, au nom de monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, à encourager et féliciter l’ensemble du personnel de la région, qui de Koubri à Pabré, de Tanghin-Dassouri à Saaba en passant par les différents arrondissements de la ville de Ouagadougou, font de la sécurité des citoyens leur sacerdoce quotidien, en dépit des multiples difficultés.

Par ailleurs, tout en rassurant le personnel de la DRPN-C de sa disponibilité et surtout de son engagement pour une réussite des missions de la Police Nationale dans son ensemble, le Directeur Général de la Police Nationale était aussi porteur d’un message qui se veut être une invite à plus d’abnégation et de persévérance au travail. Il a invité le personnel policier de la région du centre à faire de la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme l’une de leurs priorités car le contexte sécuritaire du pays recommande une vigilance soutenue à tous les niveaux.

Et pour l’atteinte de ces objectifs, le Contrôleur Général de Police Roger OUEDRAOGO a tenu à rappeler aux policiers l’impérieuse nécessité de cultiver les valeurs incarnées dans la devise de l’institution, à savoir : « Discipline- Travail- Loyauté ».

Pour lui, la discipline est une valeur non négociable dans un service de police et le travail bien fait est un devoir du policier au quotidien. Ainsi, un policier discipliné et travailleur ne peut qu’être loyal car son attachement à la république sera sans équivoque.

Les policiers de la région du Centre de concert avec leurs chefs directs, ont à leur tour marqué leur engagement à jouer pleinement leur rôle pour l’atteinte des objectifs assignés au nouveau Directeur Général de la Police Nationale, pour une cité paisible au bonheur des populations.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

