Barani et Namissiguima : Plus d’une trentaine de terroristes neutralisés ce 9 juin 2022 (Photo d'illustration)

Barani et Namissiguima : Plus d’une trentaine de terroristes neutralisés ce 9 juin 2022

0 Partages Partager Twitter

Deux incidents sécuritaires sont survenus dans la matinée du jeudi 09 juin 2022 :

La suite après cette publicité

1.Le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI) de BARANI (Province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun) a infligé une défaite à un groupe de terroristes qui a attaqué le détachement au petit matin.

Une vingtaine de terroristes ont été abattus tandis que trois (03) autres ont été capturés. Au cours des combats, quatre (04) gendarmes ont malheureusement été mortellement atteints. On enregistre également une dizaine de blessés qui ont été pris en charge par les services de santé.

2.Des individus armés ont tenté une incursion dans les installations de la mine d’or de KARMA (près de la localité de Namissiguima). Face à la riposte des éléments du détachement militaire, les assaillants ont dû battre en retraite. La contre-offensive aéroterrestre lancée immédiatement a permis d’intercepter une partie des assaillants qui tentaient de s’exfiltrer au Nord de la mine.

Un véhicule pickup avec à bord au moins 10 terroristes a été détruit. Sept (07) binômes terroristes sur des motos ont également été neutralisés. Dans leur fuite, les terroristes ont abandonné une importante quantité d’armement et de matériels divers de combat. Côté ami, on enregistre deux décès (01 militaire et un civil) et 09 militaires blessés qui ont été pris en charge.

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées salue la mémoire des soldats tombés au combat et souhaite une prompte guérison aux blessés. Il félicite les unités pour leur détermination et les encourage à maintenir la dynamique de victoires en cours.

Écouter l’article

publicite