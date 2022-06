Burkina : Le prix de la baguette de pain est maintenu à 150 FCFA mais le poids est revu à la baisse, soit à 160g

0 Partages Partager Twitter

Le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a annoncé ce 9 juin 2022, des mesures gouvernementales relatives au prix du pain et autres produits de grande consommation. Et ce, à l’issue d’une concertation entre le Premier ministre, Albert Ouédraogo, et des acteurs du domaine notamment les responsables de boulangeries.

L’on retient entre autres que le prix de la baguette de pain est maintenu à 150 FCFA mais le poids est revu à la baisse, soit à 160g la baguette.

