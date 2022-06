La société Tecocarré présente sa politique de Responsabilité Sociale des Entreprises

0 Partages Partager Twitter

La société Tecocarré a présenté sa politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et les actions de bonnes pratiques développées, lors d’un café RSE ce jeudi 9 juin 2022. Cette 7e édition du café RSE était placée sous le thème « Eco innovations, Eco produits Production de contenu local ».

« Le café RSE se veut un espace d’échange entre les partenaires, les acteurs de développement durable, pour qu’ils viennent partager leurs expériences, et les bonnes pratiques qui peuvent aider également les populations, les sociétés, les entreprises à mieux se développer dans ce sens », a expliqué d’entrée Dr Djim Doumbe Damba, directeur de la coopération de l’entrepreneuriat et la formation continue à l’institut 2IE.

Au regard donc de son impact considérable sur les questions environnementales, avec son ambition d’opter pour le mobilier scolaire fait à partir de matières plastiques recyclées, la société Tecocarré s’est invitée à ce café RSE pour une synergie d’actions et participer de plus au développement durable.

« Il faut reconnaitre que nous avons pas mal d’actions positives en terme d’impact environnemental, social et économique, il était question de pouvoir traduire des actions en de bonnes pratiques. On a d’abord suivi une formation, et au-delà de notre formation en RSE, il était donc question de formaliser notre politique RSE.

Au jour d’aujourd’hui, nous voulons nous rapprocher des acteurs pour qu’ensemble on puisse voir comment mieux fédérer nos actions et contribuer d’avantage au développement durable local », relate Calvin Tiam, Directeur général Tecocarré.

Pour plus d’éclaircissement, il faut dire que Tecocarré est une entreprise qui évolue dans le recyclage des déchets, notamment des déchets plastiques pour en faire des produits innovants. Au jour d’aujourd’hui, la société, a déjà réalisé des éco tables bancs, les balises écologiques, les éco meubles, qui sont déjà sur le terrain.

Par ailleurs, la société Tecocarré nourrit une panoplie d’ambitions, à en croire Calvin Tiam. « Nos ambitions c’est de pouvoir travailler en synergie avec les structures qui ont des déchets plastiques à leur sein, de leur proposer une gestion durable de leurs déchets plastiques.

Et, une fois qu’on récupère ces déchets plastiques, on les transforme soit en balise soit en table-banc pour pouvoir remettre aux bénéficiaires et permettre d’avoir un cadre sein et bien assaini. Egalement au sein des différentes institutions scolaires, avoir des mobiliers scolaires de qualité », énumère-t-il.

Une remise d’attestation de formation RSE au personnel Tecocarré a clos les échanges de la 7e édition du café RSE.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina24

