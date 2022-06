Conseil d’orientation et de suivi de la transition : 40 conseillers pour chuchoter à l’oreille de Damiba

Conseil d’orientation et de suivi de la transition : 40 conseillers pour chuchoter à l’oreille de Damiba

Les membres de l’Assemblée législative de transition (ALT) se sont réunis ce jeudi 9 juin 2022, en séance plénière à l’effet d’adopter le projet de loi organique portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d’orientation et de suivi de la transition (COST).

Après lecture du rapport de la Commission des affaires générales, institutionnels et des droits humains (CAGIDH), certains membres de l’ALT ont fait part de leur inquiétude sur la nécessité et l’urgence, au regard du contexte actuel, de disposer d’une telle institution et donc d’un Secrétariat permanent (SP). Des réserves ont même été émises quant au bien-fondé du COST.

Pascal Zaïda, l’un d’eux, a d’abord avancé que le Conseil d’orientation et de suivi de la transition (COST) ne vise pas un intérêt national. « Le COST n’est pas une loi d’intérêt national ». Le mieux, a-t-il estimé, c’est d’aller vers l’important.

« J’estime que nous devrons aller à l’essentiel. Cette loi, elle ne pourra pas faire avancer le Burkina Faso. C’est plutôt une loi pour récompenser des amis, des copains ou des camarades », a-t-il soutenu. Pour lui, le Burkina Faso devrait aller de l’avant, par conséquent, « le COST, il faut mettre çà dans le tiroir », a-t-il réitéré son propos.

Seul contre tous, il dit assumer son vote. « J’ai été la seule personne à voter contre tous les différents articles. C’est ma position. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu’un. J’estime dans mon for intérieur, et peut-être une partie des Burkinabè estime que ce COST n’est pas la bienvenue pour notre période actuelle », a indiqué Pascal Zaïda.

Quarante conseillers pour chuchoter à l’oreille de Damiba

Le gouvernement, représenté par le ministre de la justice, Me Barthélémy Kéré, et qui a sollicité un quart d’heure afin de réunir des éléments de réponse, a rappelé que le présent organe de suivi a été prévu dans la Charte de la transition, au sortir des assises nationales.

Il a également fait savoir qu’il n’est pas prévu dans le COST de représentativité régionale, mais qu’il est plutôt mis en avant, dans la désignation des membres, les valeurs prônées par le gouvernement de transition, comme l’intégrité.

Aussi a-t-il indiqué que « l’organe (le COST, ndlr) est un ensemble de personnalités civiles et militaires qui sont placées autour du chef de l’Etat pour pouvoir permettre au chef de l’Etat d’avoir des avis éclairés pour prendre les décisions en ce qui concerne soit l’orientation soit sur le suivi de l’orientation compte tenu de la situation et des problèmes qui sont posés à un moment donné. C’est un organe important à côté de l’ALT et le gouvernement ».

De même s’est-il voulu explicite en ce sens qu’il a attiré l’attention sur le fait qu’« il ne s’agit pas d’un parlement bis », mais plutôt « d’un ensemble d’une quarantaine de personnes, non-permanentes ». Si l’on en croit les propos de Me Kéré, cette élection clôture les organes qui sont prévus dans le cadre du dispositif de la transition.

Adoptée, mais…

La loi a certes été adoptée, mais il y a un certain nombre d’étapes supplémentaires parce que c’est une loi organique, a par ailleurs informé le représentant du gouvernement de la transition. « Comme c’est une loi organique, cette loi doit d’abord être transmise au Conseil constitutionnel qui va examiner la conformité à la constitution.

Une fois qu’elle est jugée conforme, elle va être envoyée au président du Faso pour promulgation. Alors le chef de l’Etat aura les coudées franches pour désigner les différents membres », a davantage expliqué Me Kéré.

Avec 67 voix pour, les différents articles du projet de loi organique portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d’orientation et de suivi de la transition (COST) ont été adoptés.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

