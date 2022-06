Conseil syndical du SYNATRAD : « Arrêtons de crier à un acharnement contre les douaniers et trouvons des solutions qui nous évitent le chemin de l’ASCE-LC »

Conseil syndical du SYNATRAD : « Arrêtons de crier à un acharnement contre les douaniers et trouvons des solutions qui nous évitent le chemin de l’ASCE-LC »

Le Syndicat National des Travailleurs de l’Administration des douanes (SYNATRAD) tient du 8 au 9 juin 2022 à Koudougou son conseil syndical sous le thème : « la douane burkinabè face à des défis nouveaux : rôle et place du militant syndical ».

Le conseil syndical est une instance importante dans la vie du SYNATRAD car c’est l’occasion où responsables syndicaux et militants se rencontrent pour passer en revue les différentes préoccupations professionnelles des travailleurs et surtout pour actualiser leur plateforme revendicative.

Pour ce présent conseil syndical, le Secrétaire Général du SYNATRAD, Blaise Nébié et ses camarades ont placé le curseur sur les défis nouveaux auxquels les douaniers font face et comment procéder pour y apporter des réponses.

De ces nouveaux défis, vient en tête de liste l’insécurité qui a emporté des vies au sein du personnel douanier et obligé l’administration douanière a fermé des dizaines d’offices de douane.

Du reste, ceux non encore fermés peinent à exécuter les missions essentielles de lutte contre la contrebande en raison de la persistance et de l’expansion du phénomène de l’insécurité, révèle le SYNATRAD.

Mais il n’y a pas que l’insécurité qui tracasse le SYNATRAD. En effet, à plusieurs reprises, la douane burkinabè a été épinglée par les structures de contrôle que sont l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) et le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) aboutissant dans certains cas à des ennuis judiciaires contre certains travailleurs.

« Cela constitue un défi majeur pour tous les agents et pas seulement la hiérarchie douanière. Pour notre salut à tous, un changement s’impose. Nous devons arrêter de crier à un acharnement contre les douaniers afin d’envisager le défi dans son ensemble et y apporter des solutions qui nous évitent le chemin de l’ASCE-LC et celui de la justice », foi du secrétaire général du SYNATRAD.

Autre défi qui fait grincher des dents au sein des travailleurs de la douane, « le manque d’équité et de justice dans la gestion du personnel ». Ceci donne, selon Blaise Nébié, le sentiment que certains agents sont des privilégiés et d’autres des bannis de la famille. « Le cas des affectations est un problème majeur auquel le directeur général des douanes devrait apporter une réponse adéquate et définitive », poursuit-il.

Le Directeur Général des douanes, représenté par le Directeur de la réglementation, de la facilitation et de la coopération douanière, Robert Kontogom, tout en félicitant le SYNATRAD pour la pertinence de la thématique sur laquelle il se penche, se dit engagé à gouverner par l’exemple afin d’impulser une bonne dynamique, tout en espérant que cela puisse impacter positivement tous les agents, tous grades confondus.

Cependant, redonner à la douane ses lettres de noblesse en répondant présent au rendez-vous de la lutte contre la fraude et de la mobilisation optimale des recettes, requiert l’observation des bonnes pratiques et un respect scrupuleux de la réglementation douanière, rappelle le représentant du DG des douanes.

Il a donc invité à cet effet, le SYNATRAD à continuer le travail de sensibilisation de ses militants dans tous les offices à la culture du professionnalisme.

