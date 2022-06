Région du Centre : Les eaux préemballées qui respectent les normes, selon le RENCOF

0 Partages Partager Twitter

Le réseau national des consommateurs du Faso (RENCOF) a initié une enquête sur les eaux préemballées couramment appelées eaux en sachet. Dans la région du Centre où l’étude a été entreprise, il y a 28 marques d’eau qui font l’objet d’un contrôle régulier du laboratoire national de santé publique. Mais l’enquête du RENCOF n’a concerné que 14 marques d’eau contrôlées régulièrement et 7 autres qui ne bénéficient pas régulièrement du contrôle du laboratoire national, a informé le RENCOF ce jeudi 16 juin 2022 à Ouagadougou.

L’on rencontre dans les échoppes à Ouagadougou, plusieurs marques d’eau préemballées dans les sachets dites « Eau minérale ». Selon le RENCOF, il y a environ 200 marques d’eau qui sont mises en consommation et vendues dans la région du Centre, mais seulement 28 d’entre elles font l’objet d’un contrôle régulier du laboratoire national de santé publique.

L’enquête du RENCOF a été réalisée du 27 avril au 10 juin 2022, et a pris en compte 14 unités de productions d’eau qui sont régulièrement contrôlées par le laboratoire national de santé publique et 7 autres unités qui ne le sont pas. Donc l’enquête a concerné 21 unités de production d’eau en sachet. La plupart de ces entreprises, à entendre les membres du RENCOF, ne disposent pas de laboratoire interne pour contrôler les eaux qu’elles produisent.

Le RENCOF a déploré les conditions dans lesquelles ces eaux sont produites. Il est ressorti que sur les 21 fabriques d’eau enquêtées, seulement deux d’entre elles notamment Yilma et Eau Sahel respectent les conditions et méritent d’être vendues, selon le RENCOF.

A cet effet, le RENCOF a entre autres suggéré, la fermeture des unités qui ne disposent pas de laboratoires dans leur site, l’interdiction de la vente des produits sans languettes, la fermeture des unités de production implantées dans les parcelles d’habitation et l’interdiction de la vente des produits conditionnés dans les sachets simples.

Cependant les entreprises enquêtées par le RENCOF ont proposé la signature du partenariat gagnant-gagnant avec le laboratoire national de santé publique, l’accompagnement de l’État et la formation des promoteurs, entre autres.

S’agissant des eaux minérales Babali et Idéale, le président du RENCOF, Adama Bayala a indiqué ce sont les eaux osmosées c’est-à-dire ce sont des eaux dépouillées de tous les germes et des éléments nutritifs tels que le calcium.

« En fait, il y a tromperie même sur le marché. C’est une pratique interdite sur le marché, parce que les sachets d’emballage, certains vont payer ça en Inde, en Turquie, au Ghana, c’est déjà fabriqué et puis on vient conditionner l’eau. Ce qui est à l’intérieur du contenu n’a rien avoir avec les inscriptions sur le contenant.

Pour dire que c’est l’eau osmosée. Vous voyez le goût est intéressant. En fait, nous au Burkina Faso, on a été conditionné par la première marque d’eau qui existait, c’était Laafi. Laafi a été osmosée. Donc quand on boit l’eau, et puis ça n’a pas le goût de Laafi, l’eau-là n’est pas bonne.

Dès les premiers moments qu’on a commencé à boire eau Sahel, c’était salée, on dirait que ce n’était pas bon mais elle contient des éléments nutritifs », a-t-il confié.

Il faut aussi noter que 85, 71 % des unités de production enquêtées par le RENCOF ont affirmé qu’elles payent les contrôles du laboratoire national de santé publique. A en croire le président du RENCOF, certaines unités ne bénéficient pas des contrôles du laboratoire national, car celui-ci leur impose des sommes pour que leurs eaux soient soumises au contrôle. Certaines unités comme Baradji n’ont pas ouvert leurs portes aux enquêteurs du RENCOF, selon leurs dires.

Willy SAGBE

Burkina24

