Entrepreneuriat au Burkina : 200 développeurs Fullstack outillés grâce à Orange Digital Center

0 Partages Partager Twitter

La première session de formation de Orange Digital Center (ODC), concernant des jeunes développeurs fullstack a connu son apothéose, le jeudi 9 juin 2022, à Ouagadougou. Au total, pour ce premier cap 200 jeunes de 18 à 30 ans ont été outillés par 25 formateurs en la matière. L’objectif est de répondre à un besoin « pressant » sur le marché du digital burkinabè.

La suite après cette publicité

Après 6 mois de formation digitale notamment sur l’aspect des développeurs fullstack, Orange Burkina à travers son centre de formation, Orange Digital Center (ODC) met, à compter de ce jeudi 9 juin 2022, 200 jeunes, dont 100 de Ouagadougou et 100 de Bobo-Dioulasso, sur le marché de l’emploi précisément dans le domaine du développement Fullstack qui sont des développeurs généralistes en Laravel et Synfony.

Les développeurs fullstack sont les acteurs qui créent les applications et sites web dans le domaine informatique. Selon Sylvain Gourané, formateur de ces jeunes, ce métier est incontournable dans le milieu. Donc il a été question, courant ce temps d’outiller intensivement les jeunes sur les notions du développement Fullstack, développeurs ou généralistes en Laravel et Synfony, le Softskills, et le langage du développeur, etc.

Créer un écosystème autour du digital au Burkina Faso, mais aussi encourager l’entrepreneuriat des jeunes dans le digital, sont les objectifs que s’est fixé ODC et cette formation rentre dans ce cadre.

« L’idée c’est de former, accompagner, éduquer la jeunesse sur les métiers du futur, c’est-à-dire du digital. Pour aider quelqu’un à trouver du travail, il faut que la personne soit bien formée et encadrée. Donc nous passons des accords avec des entreprises pour soit leur trouver des stages (…), des emplois définitifs ou bien, nous les orientons vers l’auto emploi, après la formation », a expliqué Minata Traoré/Séré, responsable de Orange Digital Center.

Après l’étape de Bobo-Dioulasso, celle de Ouagadougou a consisté également à la présentation de projets digitaux, 6 projets ont été présentés, sous le regard de plusieurs chefs d’entreprises. De ces projets présentés, il s’est agi du projet Auto-Rest, E-planing, le projet Multi-services, etc. A écouter Minata Traoré/Séré, l’idée c’est de susciter leur admiration par les chefs d’entreprise, présent à ces présentations.

A l’unanimité, ces jeunes porteurs de projet ont confirmé la qualité de formation qu’ils ont reçue même si le début n’a pas été aisé comme ils ont su bien le souligner.

« Notre multi-service est un projet qui permet de mettre en relation des entreprises avec des clients pour faciliter les communications dans le social. Au départ, ce n’était pas facile mais tout s’est bien déroulé. On a beaucoup bossé, sur les langages de programmation qu’un développeur doit connaître.

Présentement, nous sommes prêts pour le marché du digital. Ce qu’on a acquis va nous permettre de nous insérer dans les entreprises ou créer les nôtres », s’est réjoui Komi Muhammed Ramadane, l’un des porteurs de projet.

ODC est un centre de formation crée par Orange Burkina qui s’est fixé pour objectif de former et d’accompagner les jeunes dans l’objectif de renforcer leur employabilité dans les métiers du digital. Elle s’est donné pour objectif d’outiller 1000 jeunes burkinabè en 2022, et en placer 500 dans des emplois.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite