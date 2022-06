Les coalitions « Yelema Honronya » et « Burkina-Russie » unissent leurs forces

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité au Burkina Faso, deux coalitions se sont fusionnées ce jeudi 16 juin 2022, à Ouagadougou. Il s’est agi de la coalition Yelema Honronya et celle Burkina-Russie et cela, pour lutter ensemble contre l’insécurité, pour la diversification des partenaires du Faso et pour le départ de l’armée française du territoire burkinabè.

Considérant les liens de fraternité, préoccupées par l’évolution de la situation sécuritaire au Burkina Faso et désireuses d’approfondir leur coopération pour une lutte efficace comme l’ont prôné les deux coalitions, une fusion a été choisie comme alternative par les deux parties.

Ce mariage a été scellé par une signature des deux parties. Ainsi à compter de ce jeudi 16 juin 2022, la coalition Yelema Honronya et celle Burkina-Russie feront chemin commun, à écouter les responsables des deux coalitions.

« Depuis Bobo-Dioulasso, on s’est dit si on demande au pays de diversifier nos partenaires, pourquoi ne pas donner l’exemple en emboitant le pas. Aussi la charte de notre coalition est en parfaite symbiose avec celle Burkina-Russie, donc nous voulions nous unir car on a remarqué que nous avons presque les mêmes objectifs. Nous sommes donc là pour rencontrer nos grands qui luttent aussi pour cette diversification des partenaires », a dit le coordinateur de la coalition Yelema Honronya, William Adama Traoré.

Même son de cloche chez le président de la coalition Burkina-Russie, Ramadan Hadara Sanfo, qui d’ailleurs n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction de la réalisation d’un tel pas. « Dans nos revendications du partenariat Burkina-Russie, nous avons plein d’autres doléances et nous avons remarqué que nous avons presque les mêmes objectifs. Nous sommes vraiment ravis de cela car une seule main ne peut arriver à rien et ensemble nous aurons beaucoup de défis à relever », a-t-il salué.

Il faut dire qu’au départ, trois coalitions devaient acter ce mariage et à l’arrivée, ce sont ces deux qui ont jugé nécessaire de s’unir. Aussi la coalition Yelema Honronya a annoncé une marche en fin juin 2022.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

