Triple saut : « Je ne suis pas encore le meilleur mais je cherche à l’être » (Hugues Fabrice Zango)

Hugues Fabrice Zango est à Paris où il doit prendre part à la Diamond League. Avant la compétition, le champion d’Afrique et recordman mondial du triple saut s’est prêté à la conférence de presse d’avant compétition. Le premier médaillé olympique du Burkina Faso est revenu sur ses récents projets, notamment ses études et ses ambitions pour les jeunes athlètes africains.

Après les Jeux olympiques de Tokyo où il a remporté la première médaille olympique pour le Burkina Faso, la première au triple saut pour l’Afrique, Hugues Fabrice Zango a marqué une pause. Objectif, se reconcentrer sur sa thèse de doctorat, a-t-il fait entendre ce vendredi 17 juin 2022 à Paris pour les Jeux de la Diamond League.

La première médaille olympique…

« C’est vrai qu’après Tokyo, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Au Burkina Faso, cela a été une émulation sans précédent. C’était la première fois qu’on avait une médaille olympique. C’était du côté du triple saut et c’est moi qui l’ai ramené. C’était la première médaille aussi de l’Afrique au niveau du triple saut. C’est un honneur que ce soit moi qui soit le premier », a d’abord laissé entendre Hugues Fabrice Zango.

Ensuite, le Burkinabè a expliqué une partie de ses occupations pendant tout ce temps. « Après Tokyo, j’ai voulu privilégier les études parce que j’étais à la fin de ma thèse de doctorat. En ce moment, on est juste en train de faire des corrections pour pouvoir soutenir avant la fin de l’année. Donc, ça m’a fait raté quelques compétitions, et prendre le temps de préparer les championnats du monde », a poursuivi Zango.

« J’ai encore faim… »

Hugues Fabrice Zango a conservé son titre de champion du d’Afrique du triple saut en réalisant un bond de 17,34m le samedi 11 juin 2022. Une bonne performance. Mais, il veut aller plus loin. « Donc, cela fait toujours plaisir de franchir à nouveau 17m mais après avoir franchi 18m, je pense qu’à 17, 34m que j’ai fait la semaine dernière, j’ai encore faim. J’espère qu’à Paris, je pourrai améliorer ce que j’ai fait cette saison et pouvoir retrouver mon niveau et chercher au-delà », a ajouté le champion burkinabè.

Après avoir obtenu une médaille de bronze aux Jeux olympiques, Hugues Fabrice Zango rêve toujours grand. Sauter le plus loin possible. Il l’a d’ailleurs confirmé. « La motivation est encore présente même après avoir eu une médaille de bronze à Tokyo. Comme vous l’avez dit, c’est une médaille de bronze. Donc, il y a encore des étapes avant d’être le meilleur.

Comme Cristiano l’a dit, il faut être le meilleur et on cherche tous à être le meilleur dans tout ce qu’on fait, a indiqué Zango avant de poursuivre, en ce moment, je ne suis pas le meilleur et je cherche à tendre vers cet idéal. C’est ce qui me motive au quotidien ».

Être le meilleur

Hugues Fabrice Zango sait qu’il a tracé les sillons pour les jeunes athlètes africains au triple saut notamment. Il veut continuer de faire rêver des jeunes et leur montrer qu’il est possible pour les jeunes africains de réussir dans ce qu’ils font.

« Il y a beaucoup de choses que je veux montrer au Burkina. L’espoir. Je veux montrer que c’est possible. En Afrique, on n’a pas jamais de très grands sauteurs. Alors, sauter très loin permettra aux jeunes générations de pouvoir s’intéresser à la discipline et pouvoir développer des aptitudes et découvrir des talents dans ce domaine », a affirmé Zango.

Mais, une chose est sure : « Je suis, un peu, un pionnier. Je ne serai pas le meilleur des Africains à sauter. Derrière moi, il y a des jeunes qui viendront mais il faudrait justement leur montrer jusqu’où un Africain peut aller. Ensuite, ils feront le reste ».

Fabrice Zango sera en course pour le concours du triple saut dans l’étape de Paris de la Diamond League le samedi 18 juin 2022.

