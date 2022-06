Des étudiants de l’U-AUBEN dans les locaux de la SITARAIL

0 Partages Partager Twitter

La société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) a accueilli les étudiants en Transport Logistique de l’université Aube Nouvelle de Ouagadougou (U-AUBEN). L’objectif de cette visite était de permettre aux étudiants de toucher du doigt les réalités du terrain spécifique à leur filière. C’était ce jeudi 16 avril 2022.

La suite après cette publicité

Afin d’allier pratique à leur formation théorique reçue, les étudiants de l’Université Aube Nouvelle de Ouagadougou (U-AUBEN) ont effectué une visite terrain au sein de la société internationale de transport africain par rail (SITARAIL).

Pour Abdoul Fayçal Compaoré, président du bureau de la filière Transport – Logistique de l’Université Aube Nouvelle, cette visite n’est pas fortuite, car le domaine d’activité de SITARAIL cadre bien avec leur filière.

« Aujourd’hui, nous avons décidé de venir visiter le mode ferroviaire afin de toucher du doigt les formalités et procédures à suivre dans ce mode. Nous avons beaucoup appris sur l’activité ferroviaire, et surtout sur la présence effective et permanente de la douane et de la police sur les lieux. C’est vraiment bien organisé. Nous avons eu l’occasion de visiter des locomotives et les conteneurs » s’est réjoui Abdoul Faycal Compaoré.

Il a par ailleurs tenu à formuler des requêtes à l’endroit du directeur général de SITARAIL en demandant d’accorder à certains d’entre eux, un stage pratique au sein de l’entreprise pour mettre en pratique leur connaissances théoriques.

« Cette visite me sera utile pour mon cursus académique »

Au terme de la visite et des échanges, les étudiants n’ont pas manqué de marquer leur satisfaction pour le petit plus acquis. C’est le cas de Wendyam Djanatou Ouédraogo qui en ressort pleinement rassurée et motivée. En effet, elle a laissé entendre qu’elle avait des doutes quant à la place de la femme au sein de l’activité ferroviaire en général.

« Après cette visite à SITARAIL, je me suis rassurée. J’ai vu qu’effectivement, il y a des dames conductrices et mécaniciennes au sein de SITARAIL. Je pensais qu’à SITARAIL, on ne recrutait pas les femmes. Mais à travers cette visite, j’ai compris que je me trompais. Cela me donne envie de rejoindre le domaine ferroviaire.

Pour y parvenir, je pense qu’il faut être déterminée. Je trouve que j’ai en moi cette détermination, sauf que je me posais des limites. Mais aujourd’hui, quand j’ai vu les femmes qui travaillaient au sein de SITARAIL, je suis plus que jamais déterminée. Cette visite sera utile pour mon cursus académique en ce sens que j’ai beaucoup appris », a-t-elle exposé toute enchantée.

Selon Bassiri Ouedraogo, chef du département ressources humaine de SITARAIL, l’éducation occupe une place importante pour l’entreprise, car elle entend toujours accompagner les étudiants durant leur formation. Il a aussi précisé que SITARAIL n’est pas à sa première expérience et entretient des partenariats en dehors du Burkina.

« En favorisant cette visite, SITARAIL entend accompagner les étudiants afin qu’ils allient théories et pratiques dans leur apprentissage. SITARAIL s’est toujours inscrite dans un esprit d’ouverture au monde estudiantin. L’année dernière, nous avons reçu aussi une autre école, dont la spécialité est le Transport et la Logistique pour une immersion dans nos emprises.

Il faut aussi noter que SITARAIL entretient également des partenariats formels avec des grandes écoles au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, et développe des initiatives ponctuelles au profit du monde estudiantin, notamment la distribution de codes d’accès à la plateforme YouScribe ».

Notons que SITARAIL dispose d’une École supérieure des métiers ferroviaires (ESMF) et deux centres de formation professionnelle à Bobo Dioulasso et à Abidjan.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

publicite