UFOA B U17 : Les Etalons perdent en finale face aux Golden Eagles du Nigéria (1-2)

Pas de trophée pour les Etalons U17. Après un brillant parcours en phase de groupe et en demi-finales, les Etalons U17 se sont inclinés en finale du Tournoi UFOA B ce vendredi 24 juin 2022 face aux U17 du Nigeria.

Les Etalons U17 ont tout donné mais ils n’y sont pas arrivés en finale de la Coupe UFOA B des moins de 17 ans. Et pourtant, ils ont montré pendant les phases de groupe et en demi-finales leurs qualités individuelles et techniques et un mental d’acier. Mais face aux Golden Eagles du Nigeria, les Etalons ont commis des erreurs qu’ils ont payées cash pour s’incliner dans cette finale (2-1).

Avant cette finale, les Nigérians avaient déjà confirmé leur rang par leur solidité à tous les niveaux avec un parcours sans faute. Idem pour les Etalons qui ont fait le plein des points. Mais le Nigeria avait le plus impressionné jusque-là. D’entrée de jeu, les Nigérians obligent les Burkinabè à jouer dans leur camp.

L’erreur défensive des Etalons U17

Les Etalons finissent par céder après la 22e minute. Aboubacar Idriss ouvre le score pour le Nigeria. Sur un coup renvoyé par la défense burkinabè, le ballon est envoyé au côté gauche de la défense burkinabè. Emmanuel Michael contre et centre dans la surface de réparation. Son coéquipier Aboubacar Idriss, entre deux défenseurs burkinabè, place la tête pour battre le gardien Isidore Traoré (1-0).

Malgré cette ouverture du score, la réaction des Etalons U17 tarde. Les joueurs ont du mal à poser le ballon.

Alors que les Etalons semblaient en difficulté, l’équipe burkinabè égalise juste avant la pause (41e) grâce à Abdramane Farouz Ouédraogo de la tête également. Sur une touche sur le côté droit de la défense nigérienne, centre au deuxième poteau pour Ousmane Camara.

Ce dernier renvoie le ballon pour Abdoul Farouz Ouédraogo qui permet aux Etalons d’égaliser avant la mi-temps. Mais les Etalons ont eu chaud sur une dernière action. Isidore Traoré, le gardien de but des Etalons anticipe sur un contre pour dégager le ballon. La pause intervient sur ce score de parité.

La faute de main de Isidore Traoré

Mais dès le retour des vestiaires, les Etalons se font surprendre. Sur un coup franc (47e), Isidore Traoré relâche le ballon, et Idriss Abubacar Abdullahi à l’affut réalise son doublé (2-1).

Bien que menés, les Etalons sont plus agressifs en deuxième période. Le jeu est plus posé et plus de maitrise technique. Les Nigérians sont désormais en difficulté. Mais le dernier geste fait défaut. Ousmane Camara, sur une action à la dernière minute rate le cadre de près.

Les Nigérians tiennent pendant les quatre minutes de temps additionnel. Ils remportent finalement ce trophée de l’UFOA B. Malgré la défaite, les Etalons sont qualifiés pour la CAN U17 prévue en janvier 2023 en Algérie. Depuis 2011, les Etalons n’ont plus retrouvé cette compétition.

