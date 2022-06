Répondre aux besoins humanitaires : Le FHRAOC alloue au Burkina plus de 12 milliards de FCFA

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une déclaration du Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC).

Ouagadougou, le 24 juin 2022 – Le Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC), alloue au Burkina Faso une enveloppe de 20 millions USD (12,4 milliards de Francs CFA) pour le lancement de la première allocation standard 2022, pour soutenir la réponse d’urgence.

Pour Barbara Manzi, Coordonnatrice Humanitaire, qui a validé la mise en place de cette enveloppe, « C’est l’occasion, pour moi, d’adresser mes remerciements les plus sincères aux bailleurs pour leurs contributions et à tous les membres de la communauté humanitaire au Burkina Faso qui n’ont ménagé aucun effort depuis novembre 2021 pour accompagner et soutenir l’établissement de l’enveloppe Burkina Faso du fonds régional ».

Cette première allocation du fonds, géré par le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), va permettre de répondre aux besoins critiques de 860.000 de personnes affectées par la crise au Burkina Faso. Ce sont 34 partenaires regroupant plusieurs ONG internationales et nationales qui bénéficieront directement de cette allocation à travers 34 projets multisectoriels intégrés au bénéfice des populations vivant dans les zones les plus difficiles d’accès.

L’allocation favorisera la mise en place d’une réponse aussi locale que possible et aussi internationale que nécessaire, qui intègre un plan d’accompagnement des organisations nationales, contribuant ainsi au renforcement de l’engagement des communautés à la base et la redevabilité envers les populations affectées. Cette allocation va aussi servir de catalyseur pour mobiliser davantage de ressources pour la réponse humanitaire dans le pays et la région.

