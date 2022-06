Guinée : Un dialogue inclusif pour apaiser le climat politique

0 Partages Partager Twitter

Guinée – Le gouvernement de transition veut apaiser le climat politique dans le pays et veut faire du dialogue son fer de lance. Les partis politiques et organisations de la société civile ont été reçus par le Premier ministre de la transition ce lundi 27 Juin 2022 afin de discuter sur les approches et les moyens d’aboutir à un retour à l’ordre constitutionnel dans un cadre apaisé.

« Seule une démarche inclusive, adaptée à la réalité guinéenne, permettra de poser les jalons du bien vivre ensemble que nous ambitionnons tous », a expliqué le Premier ministre de transition, Mohamed Béavogui.

Les pierres d’achoppement entre la transition guinéenne et les partis de l’opposition se situent notamment au niveau de la durée de la transition fixée à trois ans, l’interpellation des cadres du parti de l’ex-président Alpha Condé, et autres…

Tous les partis politiques ont répondu à la convocation du Premier ministre de transition à l’exception du Rassemblement du peuple de Guinée du président déchu.

Au terme des échanges, le Premier Ministre guinéen a demandé aux participants de faire leurs propositions sur la marche de la transition d’ici au 1er juillet.

Au sortir de cette rencontre Fodé Oussou Fofana, Vice-Président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, a dit sa déception : « On ne peut pas dialoguer quand il n’y a pas de cadre. Mais le premier ministre dit que la prochaine fois, la prochaine réunion c’est le vendredi je ne sais pas le 1er juillet et que les gens doivent encore envoyer des contributions. Il n’y a pas de volonté, c’est une déception totale, mais je pense que nous avons bien fait de participer », a-t-il déclaré.

Cette rencontre est la troisième du genre initiée depuis le début de l’année. Dans moins d’une semaine, un sommet de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest doit se prononcer sur la prolongation des sanctions économiques imposée au pays.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Africanews

