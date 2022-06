Issouf Compaoré célèbre ses 50 ans de carrière musicale

0 Partages Partager Twitter

Issouf Compaoré, Artiste-compositeur et interprète burkinabè a 50 ans de carrière musicale. Afin de marquer d’un encre indélébile ce Jubilé d’or, il a été initié une conférence de presse ce mercredi 29 juin 2022, à Ouagadougou, à l’effet d’informer des grandes articulations de la célébration de l’événement.

La suite après cette publicité

« Lui donner tout l’éclat digne d’un jubilé d’or ». Ces mots de Youssef Ouédraogo, Président du comité d’organisation (PCO) de la célébration des cinquante ans de carrière musicale de l’Artiste-compositeur et interprète Issouf Compaoré sont assez significatifs du sens que le comité d’organisation veut donner à l’événement.

En effet, il a été prévu, selon le chronogramme du comité d’organisation, de tenir deux conférences de presse avec pour objectif de donner au fur et à mesure d’amples détails. Cette première conférence de presse a donc été l’occasion d’annoncer officiellement la célébration et d’informer des activités actuellement arrêtées.

Des dires du PCO, cette célébration est placée sous le signe de la paix et de la transmission. La paix, pour faire part du vœu le plus cher de l’artiste en cette période d’insécurité que connait le Burkina Faso et la transmission, « parce qu’à cet âge, il est presque un devoir de partager son savoir, savoir-faire, ses expériences avec les jeunes générations », a justifié Youssef Ouédraogo.

Un jubilé d’or célébré à travers diverses activités

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette célébration d’anniversaire. Il est prévu cinq concerts dans les cinq grandes villes du pays. « Le 07 octobre à Ouahigouya, le 29 octobre à Tenkodogo, le 05 novembre à Koudougou, le 19 novembre à Bobo-Dioulasso et le 09 décembre à Ouagadougou », a détaillé Ardim Traoré, membre du comité d’organisation.

Il est aussi prévu des visites à des autorités coutumières, des rencontres d’échanges avec les jeunes générations, des expositions photos et de distinctions reçues. Comme cerise sur le gâteau, cette célébration sera ponctuée par la sortie d’un nouvel album de 15 titres de l’artiste.

Issouf Compaoré, Artiste-compositeur et interprète en a vu des vertes et des pas mûrs durant ces 50 ans de carrière. S’il a fait savoir des difficultés financières et d’enregistrement d’albums, l’une des difficultés majeures a été de convaincre sa famille, notamment son père, fervent musulman, de le laisser embrasser la musique comme métier.

Issouf Compaoré, 50 ans de carrière musicale, c’est aussi plus de 200 chansons et plus de 1000 concerts au Burkina Faso et dans le monde. C’est également plusieurs collaborations avec des institutions nationales comme internationales dans le cadre de campagnes de sensibilisation et de communication à l’endroit des populations.

A 68 ans, qualifié de trésor humain par son entourage, il dit être ouvert à toute collaboration avec ses jeunes enfants et petits-enfants (la jeune génération, ndlr) à condition que ces derniers fassent montre d’un minimum de talent, a-t-il précisé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite