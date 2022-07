Bâtiment : Charles Kaboré lance Azzura Céramiche Kaboré pour des pavés de qualité

0 Partages Partager Twitter

L’international burkinabè Charles Kaboré a lancé une entreprise de production de pavés. L’inauguration de la boutique Azzura Céramiche Kaboré située au quartier Koulouba de Ouagadougou a eu lieu le 3 juillet 2022. Cette entreprise veut proposer des carrelages, des pavés, etc. moins chers aux Burkinabè.

Plus de souci pour vos problèmes de pavés. Charles Kaboré est là pour servir. L’international burkinabè a lancé une entreprise de production et vente de pavés. Déjà entrepreneur dans le domaine de l’immobilier, le capitaine des Etalons explique cela par un constat : entrepreneur immobilier, Charles Kaboré a rencontré des difficultés pour avoir des carreaux de qualité adaptés à son goût.

C’est ainsi qu’est née cette entreprise Azzura Céramiche Kaboré. « L’entreprise, c’est pour tous les Burkinabè, c’est pour vraiment servir le Burkina Faso. Avoir des carreaux de qualité et qui ne sont pas couteux mais accessibles à tout le monde », assure Charles Kaboré. Azzura Céramique propose des carreaux de toutes sortes adaptés à tout type de construction, foi des promoteurs de cette entreprise.

Collaborer avec un spécialiste des carreaux

Pour s’assurer de la qualité des produits proposés à la clientèle, Charles Kaboré s’est attaché les services d’un Albanais, spécialiste des carreaux et résidents en Italie. « Aujourd’hui, on arrive à construire une entreprise Azzura céramiche Kaboré, qui a commencé à Nice avec mon associé que je remercie de m’avoir fait confiance et de me suivre au Burkina Faso.

J’ai confiance en mon pays. C’est le spécialiste des carreaux. (…) Aujourd’hui, il envoie l’expérience européenne ici au Burkina Faso. C’est un honneur de m’associer avec lui parce que c’est quelqu’un de droit », a soutenu Charles Kaboré tout sourire.

Zokol Zefi s’est montré enthousiaste à l’idée de travailler avec Charles Kaboré et au Burkina Faso. « Quand j’ai connu Charles, il m’a dit qu’il vient du Burkina Faso. Je ne savais même pas où ça se trouve. On s’est dit qu’est-ce qu’on peut faire pour le Burkina Faso ?

Charles me dit qu’il y a beaucoup de choses à faire. J’ai dit comme c’est mon domaine le carreau, on peut commencer par là. Au départ, il a pris cela de façon rigolée mais quand on s’est retrouvé à l’aéroport, il a eu confiance en moi et moi aussi, j’ai eu confiance en lui », fait savoir Zokol Zefi.

Des produits accessibles

Les deux hommes visitent le Burkina Faso le 18 décembre 2021 et décident de créer l’entreprise qui a ouvert ses portes le dimanche 3 juillet 2022 au cours d’une cérémonie sobre. Tout comme Charles Kaboré, Zokol Zefi insiste sur l’accessibilité et la qualité du produit : « C’est un produit accessible à tout le monde. C’est class, c’est nouveau. On n’a pas mal de stocks ».

Conscient que la carrière du footballeur est courte, Charles Kaboré a déjà investi dans l’immobilier avec une entreprise qu’il possède déjà. Il s’agit pour lui, de préparer l’après-football. Plusieurs autres projets sont prévus. Mais Charles Kaboré ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il souhaite donc aller par étape. Les deux partenaires promettent des surprises aux Burkinabè.

