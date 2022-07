0 Partages Partager Twitter

Ceci une déclaration publique de Urgences panafricanistes Burkina Faso sur le retour de l’ex-président Blaise Compaoré.

Ouagadougou le 07 Juillet 2022

Depuis un certain moment, des rumeurs faisaient cas d’un retour de Blaise COMPAORE condamné par la justice burkinabè qui n’attendait que son extradition pour purger sa peine, mais grand a été notre étonnement et désolation de voir un criminel de sa trempe atterrir sur notre sol avec honneur octroyé par le pouvoir du président Paul-Henri Sandaogo DAMIBA avec comme alibi une pseudo réconciliation nationale qui n’est rien d’autre qu’un meeting entre anciens chefs d’Etat depuis 1982 à nos jours qui ont travaillé à ce que le pays se trouve dans cette situation d’insécurité et de paupérisation extrême.

Nous exigeons donc l’arrestation de Blaise COMPAORE, car sa place n’est pas au palais en tant qu’exemple pour les Burkinabè et les Africains mais à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou comme le criminel qu’il est. Le pouvoir judiciaire par les syndicats a été depuis son atterrissage réclamé pour le respect et l’exécution de la condamnation.

Pouvoir législatif, le peuple burkinabè et toute l’Afrique vous regardent, ne soyez pas la législation sous laquelle le symbole de l’impunité africain va germer dans le pays des Hommes intègres.

L’AFRIQUE LIBRE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS

LE RESPONSABLE PAYS

Pingdwende Boris GUISSOU

