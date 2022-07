Japon : L’ex-premier ministre Shinzo Abe décédé après avoir reçu une balle

69 Partages Partager Twitter

Japon – Shinzo Abe prenait part à un meeting politique dans la région de Nara lorsqu’il a été atteint par plusieurs coups de feu avant de rendre l’âme. L’indignation après cet « acte barbare » est générale.

L’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé ce vendredi 08 Juillet 2022 à la suite de ses blessures par balles lors d’un rassemblement électoral à Nara, dans l’ouest du pays, a rapporté le gouvernement nippon. « On a tiré sur l’ancien Premier ministre vers 11 h 30 [4 h 30, heure de Paris] à Nara. Un homme suspecté d’être le tireur a été interpellé. L’état de santé de M. Abe est actuellement inconnu », a rapporté le secrétaire général du gouvernement, Hirokazu Matsuno, à la presse.

L’actuel Premier ministre, Fumio Kishida avait indiqué que son prédécesseur était dans « un état très grave ». « C’est un acte barbare en pleine campagne électorale, qui est la base de la démocratie, et c’est absolument impardonnable », avait-t-il ajouté. Il a demandé que ces compatriotes prient pour la survie de Shinzo Abe, son ancien mentor politique, dont il a été ministre des affaires étrangères de 2012 à 2017.

Shinzo Abe, 67 ans, prononçait un discours lors d’un rassemblement de campagne en vue des élections sénatoriales de dimanche prochain, lorsque des coups de feu ont été entendus, a rapporté la presse japonaise.

« Il prononçait un discours et un homme est arrivé par derrière », a déclaré à NHK une jeune femme présente sur les lieux. « Le premier tir a fait le bruit d’un jouet. Il n’est pas tombé et il y a eu une grosse détonation. Le deuxième tir était plus visible, on pouvait voir l’étincelle et de la fumée », a-t-elle ajouté. « Après le deuxième tir, des gens l’ont entouré et lui ont fait un massage cardiaque », a-t-elle encore témoigné.

Citant des sources policières, la chaîne de télévision publique NHK avait déclaré plus tôt qu’un homme d’une quarantaine d’années avait été arrêté pour tentative de meurtre et qu’une arme à feu lui avait été confisquée.

