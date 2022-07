Le lait local mis en exergue lors de la journée mondiale du lait

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques a célébré en différé la 10eme édition de la journée mondiale du lait ce jeudi 7 juillet 2022. Le thème principal de la commémoration est « politiques commerciales, pour la certification et la labélisation du lait et des produits laitiers au Burkina Faso ».

Le lait est un aliment complet, dit-on. Et le Burkina Faso est un pays d’élevage par excellence avec une centaine de milliers de têtes de bovins. Malgré toute cette disponibilité, la filière lait peine à prendre son envol, entrainant une forte exportation de lait et de ses dérivés.

Face à cette situation, le Burkina Faso à l’instar des autres pays du monde célèbre la journée mondiale du lait chaque 1er juin. A cet effet, la journée a été célébrée en différé ce jeudi 7 juillet 2022 à Ouagadougou, et se voulait un cadre d’expression politique et stratégique pour les décideurs publics, les chercheurs, et les acteurs de la chaine du lait local.

Cette 10e célébration a été placée sous le thème « politiques commerciales, pour la certification et la labélisation du lait et des produits laitiers au Burkina Faso ». Pour Innocent Kiba, ministre de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, le thème est pertinent et rappelle l’urgence à travailler de sorte à rendre compétitif la filière lait sur le plan national, sous régional et international.

« Il est tout à fait normal pour nous au niveau de notre département, au-delà de la célébration de cette journée, de travailler et faire en sorte que nous puissions développer davantage la filière lait dans notre pays au profit des hommes et femmes qui s’investissent beaucoup dans ce domaine », a-t-il lancé.

Les difficultés de la filière laitière

Le ministre a fait savoir que la situation non reluisante de la filière lait est due à la faible organisation des circuits de collecte, de transformation et de distribution du lait. De plus, le contexte sécuritaire marqué par le déplacement massif des éleveurs, l’abandon ou la perte de cheptel, la mobilité réduite des troupeaux et le faible accès aux marchés n’est pas à écarter.

Les défis auxquels est confrontée la filière lait ne sont pas négligeables. Pour y remédier, le ministre de l’agriculture a rassuré que « des efforts soutenus sont déployés par le gouvernement pour le retour de la paix indispensable au développement des filières agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques ».

Dans la même lancée, Nour Al-Ayat Ouédraogo, président de l’Interprofession de la filière lait du Burkina (IPROLAIT) a apprécié les efforts du gouvernement tendant à rendre effective la promotion de la filière lait local.

En marge de la cérémonie, les acteurs de la filière ont fait des dons de lait et de produits laitiers d’une valeur de 2.050.000 FCFA à des personnes vulnérables victimes de l’insécurité.

Aminata Catherine SANOU et Micheline OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

