CANAL+ Burkina : Quatre nouveaux ambassadeurs ont signé un contrat d’un an

Dans le cadre de l’accompagnement des talents et créateurs, 4 nouveaux ambassadeurs à savoir les artistes Amzy, Faity Baby, le groupe les Séparables, et le footballeur Bertrand Traoré ont signé un contrat de 12 mois avec CANAL+ Burkina, ce mercredi 6 juillet 2022 à Ouagadougou. Et CANAL+, « engagé au Burkina Faso », soutient bien de projets innovants dans divers domaines.

Amzy a renouvelé son contrat et le capitaine des Etalons Bertrand Traoré, le jeune artiste bobolais Faity Baby et le groupe les séparables, quant à eux, rejoignent pour la première fois la famille CANAL+ Burkina en tant qu’ambassadeurs pour un an chacun. Pour Jonathan Lett, Directeur général de CANAL+ Burkina, cela témoigne de l’engagement constant de CANAL+ à impulser les jeunes talents et créateurs.

« Ce qu’on leur demande c’est de continuer à faire vivre la culture au Burkina Faso, et puis développer leur talent. Surtout nous ça nous donne du plaisir puisque c’est ça que nous, CANAL+, on vend, du plaisir à nos abonnés. On les accompagne que ce soit dans les salles de spectacle ou derrière les écrans », a-t-il fait savoir.

En plus de ce volet, CANAL+ soutient des projets économiques, culturels, sportifs, etc. à l’échelle africaine et nationale, « en moyenne CANAL+ soutient deux projets par semaine au Burkina Faso ». Le Directeur général du CANAL+ Burkina a profité de la présence du Directeur général de CANAL+ Afrique, David Mignot, pour présenter des projets d’accompagnement panafricains déclinés au Burkina Faso.

« Montrer à nous tous que notre pays est magnifique »

Le premier d’entre eux, c’est le projet Yennenga qui sera à sa deuxième édition en 2022. « C’est un projet qui met en avant l’entrepreneuriat féminin au Burkina Faso. Pour les femmes porteuses de projet, soit des projets économiques, des projets associatifs, des projets d’ONG, des projets pour améliorer le mieux-être des populations, des communautés, on cherche à mettre en avant ces talents qui poussent les projets intéressants », a expliqué Jonathan Lett.

Les femmes sont donc invitées à déposer leurs dossiers jusqu’au 15 juillet 2022 à travers la page Facebook de CANAL + Burkina. La femme la plus innovante sera couronnée du titre Yennenga.

Un autre projet lancé par CANAL+ Burkina, c’est le concours de photographie dénommé les 100 plus belles photos du Burkina Faso. C’est un concours ouvert aux photographes amateurs et professionnels du Burkina Faso, « pour pouvoir montrer à nos abonnés et montrer à nous tous que notre pays est magnifique même si aujourd’hui le déplacement pourrait être compliqué dans certaines régions.

« On a sélectionné et formé des jeunes talents »

Il faut qu’on mette à l’honneur, il faut qu’on travaille sur notre beau pays sur le fait de communiquer sur ces belles images. On cherche à faire un livre avec ses belles photos », informe le DG de CANAL+ Burkina.

Des prix seront décernés pour les 10 plus belles photos. Selon ses mots, la plus belle photo va bénéficier d’un million de francs CFA avec un an d’abonnement à la formule tout Canal, la deuxième photo, 500 000 francs CFA avec 6 mois d’abonnement à tout Canal, etc. Le concours est ouvert jusqu’au 30 juillet à travers la page Facebook de CANAL+ Burkina.

Le troisième projet c’est le concours Street Art, un projet de formation de grapheur amateur dont les lauréats ont été connus le mercredi 06 juillet 2022. « On a sélectionné et formé des jeunes talents et les laisser exprimer leur créativité. L’espace de CANAL+ a été pris pour expérimenter ces talents », confie Jonathan Lett.

Lancé le 9 mai dernier, le concours a réuni une trentaine de candidatures. Ces grapheurs amateurs ont exprimé leur talent sur la thématique « Célébrons nos héros, célébrons notre culture ». Il s’est agi pour Canal+ Burkina de saluer la mémoire des héros de la nation burkinabè à travers ce thème, mais également de révéler le talent de ces grapheurs amateurs.

Kabré W. John Larris a remporté le premier prix de ce concours Street art avec son œuvre inspirée du cubisme.

Akim KY

Burkina 24

