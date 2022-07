La Ministre des Affaires Étrangères échange avec la diaspora burkinabè d’Addis-Abeba

0 Partages Partager Twitter

Cet après-midi du 09 juillet 2022, Madame Olivia R. ROUAMBA, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a rencontré la diaspora Burkinabè d’Addis-Abeba dans les locaux de l’Ambassade du Burkina pour l’informer sur la situation politique et sécuritaire qui prévaut actuellement au pays.

Il a été question d’expliquer à nos ressortissants résidant en Ethiopie, les efforts diplomatiques déployés au sein de la CEDEAO pour éviter les sanctions économiques à l’encontre de notre pays. Elle a noté les initiatives des autorités pour aller vers la réconciliation des Burkinabè et la paix au Burkina Faso.

Madame le Ministre a également porté à la connaissance de ses compatriotes les échanges qu’elle a eu le vendredi 08 juillet 2022 à la Commission de l’Union Africaine avec Son Excellence Monsieur Adeoye BANKOLE, Commissaire aux Affaires politiques, à la paix, et à la sécurité.

Ce fut l’occasion pour les membres de la communauté Burkinabè résidents à Addis-Abeba d’échanger sur leurs préoccupations liées principalement à la suspension du Burkina Faso des activités de l’Union Africaine, notamment les restrictions pour les candidatures burkinabè à certains postes.

Dans le cadre de la promotion des candidatures burkinabè au sein des institutions régionales et internationales, il a été suggéré la mise en place d’un système de préparation des candidatures pour les rendre compétitives.

Le Ministre des affaires étrangères a invité ses compatriotes à être des porte-voix du pays dans le domaine diplomatique, politique, économique et social en faisant du plaidoyer pour le retour de la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, nécessaires pour la reconquête de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale.

La communauté Burkinabè d’Addis-Abeba a salué l’initiative de Madame le Ministre ROUAMBA et lui a souhaité du succès dans ses fonctions de façon générale et pour la prochaine étape de sa mission qui devrait la conduire à New-York où elle prendra part à une rencontre à la Commission des Nations Unis pour la consolidation de la paix.

Amadou ARDHO Dicko

Attaché de Presse à l’Ambassade/Mission Permanente du Burkina Faso à Addis-Abeba.

