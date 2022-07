Tech : Instagram propose une carte interactive pour découvrir des lieux populaires à proximité

Les utilisateurs d’Instagram pourront utiliser cette carte interactive pour découvrir de nouveaux lieux populaires non loin de chez eux.

La suite après cette publicité

Meta a déployé une nouvelle fonctionnalité, présentée par Mark Zuckerberg sur Instagram, le 20 juillet 2022. Totalement inédite pour la plateforme, il s’agit d’une carte permettant de faciliter la découverte de lieux populaires et fréquentés par les utilisateurs, comme des cafés, des bars, des restaurants et tout autre lieu de divertissement, non loin de sa localisation.

Une nouvelle carte interactive

Lancée en France et dans un grand nombre de pays, cette carte interactive permettra d’explorer des lieux couramment de référence et donc fréquentés par les utilisateurs du réseau social. Au lieu d’afficher les images les plus populaires ou les plus récentes publiées dans chaque lieu, Instagram offre la possibilité de voir un aperçu des meilleurs endroits à visiter, non loin de la localisation de l’utilisateur.

En cliquant sur un des lieux, l’utilisateur pourra afficher les stories qui y ont été réalisées, et d’autres, tout en découvrant des informations pratiques sur l’établissement (localisation, horaires, distance, ordre d’idée du prix, etc.).

Source : Le siècle digital

Écouter l’article

publicite