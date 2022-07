Arts martiaux mixtes : Israël Mano décroche sa première victoire officielle en MMA

Le Burkina Faso remporte encore un autre titre international. Israël P. MANO a été déclaré grand vainqueur de Mixed Martial Arts (MMA) à la compétition Internationale KHALID BIN HAMMAD MMA OPEN CHAMPIONSHIP 2022, ce vendredi 22 juillet 2022, à Manama au Bahreïn sous les couleurs du Burkina Faso.

Notre champion Israël MANO, 93kg, a remporté le combat qui l’opposait à l’Égyptien Mohamed ASHOOR 120 kg, dans la catégorie 120,2 Kg. Le combat qui n’a duré que 3 rounds, a été largement dominé par MANO qui enregistre ainsi sa première victoire officielle en MMA.

Ce titre est l’un des plus convoités par les combattants de MMA dans le Moyen Orient et à l’international. Son adversaire Mohammed ASHOOR, faisait 120 kg soit une différence nette.

Il faut dire que le manque de combattants dans les deux catégories a emmené notre guerrier à accepter de combattre dans une catégorie de poids supérieure.

Cette compétition est organisée par la Fédération Bahreïnienne des Arts Martiaux Mixtes et elle a connu, entre autres, la participation du champion du monde 2019 de l’ensemble des arts martiaux traditionnels d’origines Vietnamiennes.

En rappel, Israël MANO avait été Champion du monde de l’ensemble des arts martiaux traditionnels vietnamiens et détient à ce jour, plus de 45 médailles et titres africains et internationaux dans divers arts martiaux.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

