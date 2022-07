Panel sur la promotion de la solidarité : Un élan pour la réduction des inégalités sociales

Le ministère de la solidarité nationale et de l’action humanitaire organise un panel sur la promotion de la solidarité au Burkina Faso, ce vendredi 22 juillet 2022.

Le Burkina Faso est confronté à une crise sécuritaire engendrant la crise humanitaire avec 1.902.150 personnes déplacées internes à la date du 30 avril 2022. Une situation qui pousse le ministère de la solidarité nationale à organiser ce panel pour un mieux vivre à travers la solidarité.

Le ministre en charge de l’action humanitaire Lazare W. ZOUNGRANA affirme que la tenue de ce panel a été précédée de tournées de prises de contact et de plaidoyer auprès des acteurs communautaires, religieux, politiques et personnes ressources pour bénéficier de leur accompagnement et de leur cohésion.

« L’organisation de ce panel participe de cet élan afin de contribuer à la construction de la résilience communautaire et à la réduction des inégalités sociales », dit-il.

Le premier ministre burkinabè, Albert Ouédraogo, a présidé cette cérémonie d’ouverture. Pour lui, la solidarité n’est pas un mot, elle est une pratique. Il ajoute que la thématique de ce panel est interpellateur.

« L’objectif visé à travers ce cadre qui réunit toutes les composantes de notre société est de susciter la réflexion et les échanges entre les différents acteurs sur la pratique et la promotion de la solidarité dans notre pays dans l’optique de renforcement de la paix et de la cohésion sociale », dit-il.

Tout en félicitant le ministre en charge de la solidarité pour l’organisation de ce panel, le Premier ministre appelle les participants à une participation active et productive aux échanges sur chaque communication et à formuler des recommandations.

Saly OUATTARA

Burkina24

