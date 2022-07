Retour de certains militants du CDP dans le Houet : Eddie Komboigo apprécie l’initiative

Ceci est une déclaration de Eddie Komboigo sur l’initiative des concertations en vue du retour de « certains camarades dans la grande famille CDP du Houet ».

Les samedi 16 et 23 juillet 2022, à l’invitation du Camarade Apollinaire Soungalo OUATTARA, le camarade Christophe SANON, Secrétaire Général de la section provinciale du Houet du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) s’est rendu au domicile du suscité afin de prendre part à des concertations en vue du retour de certains camarades dans la grande famille CDP du Houet.

La suite après cette publicité

J’apprécie cette démarche qui s’inscrit en droite ligne de ma volonté en tant que Président du parti, Président du Bureau Politique National, de faire du CDP, un parti fort, uni et conquérant et je félicite tous ceux qui ont entrepris une telle initiative.

Cependant, du compte-rendu qui m’a été fait, il est à rappeler la nécessité du respect des textes de notre parti notamment les articles 8, 9 et 10 du statut. Aussi, j’invite l’ensemble des structures du parti, en particulier les sections provinciales qui viendraient à être sollicitées pour de telles initiatives, à les conduire avec courtoisie dans un esprit empreint de camaraderie et d’ouverture mais dans le strict respect des dispositions statutaires de notre parti issues du 8ème Congrès ordinaire tenu les 18 et 19 décembre 2021 dans la salle olympique de Ouagadougou.

Je félicite et encourage la section provinciale du Houet dans sa ferme volonté à faire respecter les

dispositions statutaires. Enfin, c’est l’occasion pour moi de rappeler à l’opinion publique nationale que

l’adhésion au CDP est libre, à charge pour celle et celui qui veut le faire de s’engager à respecter les textes ainsi que le principe de la démocratie interne au sein des instances et organes du parti.

Pour un CDP plus fort et conquérant œuvrons dans l’unité et la cohésion.

Démocratie Progrès Justice

Ouagadougou le 24 juillet 2022

Le Président du parti,

Président du Bureau Politique National

Eddie Komboigo

Écouter l’article

publicite