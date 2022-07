Camp vacances linguistique Anglais SO.VIE.CAP 2022 : Le premier départ officiellement effectué

Le premier départ du camp vacances linguistique Anglais SO.VIE.CAP édition 2022 est intervenu ce samedi 30 juillet 2022 à Ouagadougou à l’occasion d’une cérémonie officielle tenue devant parents et accompagnants des villégiateurs.

Ouagadougou-Accra, c’est la distance à faire, dans un premier temps, pour les participants du camp vacances linguistique Anglais SO.VIE.CAP édition 2022.

Une fois à destination, des visites, des excursions, des pique-niques à la plage et des loisirs sont prévus dans la capitale ghanéenne et au KAKUM NATIONAL PARK, à 175 Km d’Accra. Les participants bénéficieront également de 30 heures de cours d’anglais et de 120 h d’immersion linguistique.

A l’initiative de ce camp vacances, M. Sanou, accompagné des membres de sa structure, s’est voulu rassurant quant au dispositif sécuritaire encadrant le voyage. « Nous avons des mesures de précaution que nous prenons.

Nous nous adressons aux forces de sécurité (ndlr, FDS). Et depuis 30 ans, avant même cette histoire de crise sécuritaire, nous sommes accompagnés par les autorités du Burkina Faso à quelque niveau que ce soit », a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de la question sanitaire, « A Accra tout est libre, free ; il n’y a rien du tout. Et d’ailleurs, selon les médias, le Ghana a déclaré officiellement la fin du Covid-19 », a-t-il indiqué.

Cette 33e édition du camp vacances linguistique Anglais SO.VIE.CAP prévoit deux départs. Il a pour thème « L’éducation, clé de voûte d’une cohésion sociale durable ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

