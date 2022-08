Marketing d’influence : TikTok en train de devancer Facebook et bientôt YouTube

Le réseau social chinois va dépasser celui de Mark Zuckerberg en termes de dépenses dédiées au marketing d’influence, selon un rapport d’analyse dédié aux dépenses réalisées sur les réseaux sociaux pour le marketing d’influence.

Selon le rapport, TikTok devrait dépasser Facebook d’ici la fin de l’année. De son côté, Instagram reste leader, loin devant le réseau social détenu par ByteDance qui devrait dépasser YouTube d’ici 2024.

Depuis sa création en 2016, TikTok ne cesse de croître. Il est devenu en quelques années, le réseau social le plus populaire auprès des jeunes, qui l’utilisent deux fois plus que ses concurrents Instagram et Facebook.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, société mère de ces deux réseaux sociaux, n’a pas caché sa volonté de copier TikTok pour les prochaines fonctionnalités qu’il souhaite ajouter à ses plateformes. Néanmoins, suite à de vives critiques, Instagram a suspendu ses mises à jour pour ressembler au réseau social chinois.

Dans un rapport publié par plusieurs analystes d’Insider Intelligence, anciennement eMarketer, TikTok aurait vu ses annonceurs dépenser 774,8 millions de dollars en marketing d’influence en 2022, un résultat trois fois moins important que celui d’Instagram, culminant à 2,23 milliards de dollars. Si ce chiffre semble gigantesque et complexe à rattraper, TikTok a toutefois réussi à dépasser Facebook et ses 739 millions de dollars.

Selon les analystes, TikTok devrait dépasser la plateforme numéro 2 du classement, à savoir YouTube et ses 948 millions de dollars, d’ici 2024. Mais le rapport précise que pour les spécialistes du marketing d’influence, TikTok a déjà dépassé YouTube en termes d’outil d’influence pur.

D’après Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence, « TikTok connaît une hausse de popularité pour le marketing d’influence, mais il est encore loin d’Instagram en termes de dépenses ou d’adoption par les spécialistes du marketing. Cela est dû en partie aux prix plus élevés que les créateurs d’Instagram facturent pour le contenu, mais aussi à son large éventail de formats de contenu, dont la plupart sont maintenant achetables ».

Toutefois, Jasmine Enberg précise que même si l’avance d’Instagram est considérable, le réseau social n’exclut pas une croissance fulgurante des dépenses en marketing d’influence du côté de TikTok. C’est pour cela qu’Instagram tente de ressembler davantage au réseau social de ByteDance : pour attirer de plus en plus les petits créateurs, qui sont la marque de fabrique de TikTok.

« C’est essentiel pour qu’Instagram conserve son avance dans l’espace du marketing d’influence, d’autant plus que de nombreux créateurs sur TikTok se targuent désormais d’un nombre de followers qui rivalise ou dépasse celui d’Instagram et de YouTube », conclut-elle.

