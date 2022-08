Orange Burkina Faso : Incendie sur le site de leur centre d’appel

Orange Burkina Faso et son partenaire Ison BPO informent leur aimable clientèle qu’un incendie est survenu le vendredi 05 août 2022 au petit matin sur le site de leur centre d’appel, géré par Ison BPO.

Cet incendie fort heureusement n’a occasionné aucune perte en vie humaine.

En revanche, les importants dégâts matériels ont rendu indisponible l’accès aux téléconseillers de 5h du matin à 18h.

C’est le lieu d’adresser nos plus vifs remerciements aux pompiers pour avoir réussi assez vigoureusement à circonscrire le feu.

Des investigations, menées par la police scientifique, sont en cours afin d’élucider les causes exactes de cet incendie.

Orange Burkina Faso rassure son aimable clientèle que l’accès aux téléconseillers est de nouveau possible avec cependant une capacité assez réduite.

Nos canaux digitaux restent disponibles à 100% pour vous servir plus efficacement:

WhatsApp : 07 00 01 21

Facebook Messenger : Orange Burkina

Site Web : www.orangeburkina.bf

Orange Burkina Faso et Ison BPO tiennent à présenter leurs excuses pour les désagréments occasionnés par cet incident et remercient les usagers du call center pour la compréhension et la fidélité.

Orange Burkina Faso

Ison BPO

