Promotion de l’excellence : L’Académie de Police célèbre la 3e édition de la nuit de l’excellence

L’Académie de Police du Burkina Faso a tenu dans la nuit du 02 août 2022, sa dernière cérémonie traditionnelle de fin de formation de promotion.

Après la cérémonie officielle de sortie de la 6e promotion baptisée « Solidarité » le 29 juillet dernier à Pabré, la nuit de l’excellence a été célébrée ce mardi 02 août au sein de l’Académie de Police afin de reconnaitre les mérites des 50 nouveaux Sous-Lieutenants de Police, des enseignants et des encadreurs.

En effet, la discipline et l’excellence, ont valu une reconnaissance à la meilleure élève féminine et aux autres meilleurs élèves Sous-Lieutenants de Police d’une part et d’autre part, le professionnalisme, l’abnégation et l’exemplarité, ont valu la reconnaissance au meilleur enseignant et au meilleur cadre formateur.

Placée sous la présidence de monsieur le Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général de Police Roger OUEDRAOGO, cette cérémonie de la 3e édition de la nuit de l’excellence, qui s’est déroulée en présence de la hiérarchie policière et de certains cadres de l’institution, a été marquée par des remises de parchemins, d’attestations et de cadeaux.

La Police Nationale, une force publique aux services des citoyens !

Source : Police Nationale

