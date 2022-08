Meta veut fermer Facebook Live Shopping

Facebook a annoncé la fermeture de Facebook Live Shopping le 1er octobre prochain. Dans une publication sur les pages d’aide Meta Business, le réseau social indique qu’il envisage de supprimer la fonctionnalité pour se concentrer davantage sur les Reels Facebook et Instagram. Facebook Live continuera de fonctionner comme avant, mais les utilisateurs ne pourront plus créer des listes et taguer des produits.

Facebook a lancé Facebook Live Shopping en 2020 en vue d’élargir ses initiatives de e-commerce. L’outil a permis aux créateurs et aux marques d’organiser des évènements d’achats, de créer une étiquette de produits et de mettre des liens vers leur page web.

Aujourd’hui, la société estime que l’outil n’est plus adapté aux attentes des consommateurs et annonce sa fermeture. « À compter du 1er octobre 2022, vous ne pourrez plus héberger d’événements de magasinage en direct nouveaux ou programmés sur Facebook. Vous pourrez toujours utiliser Facebook Live pour diffuser des événements en direct, mais vous ne pourrez pas créer de listes de lecture de produits ni taguer des produits dans vos vidéos Facebook Live », lit-on sur son billet de blog.

Facebook veut explorer en profondeur les Reels de manière à suivre la tendance des vidéos de courte durée. Il encourage les adeptes de Facebook Live Shopping à s’essayer à d’autres alternatives de Live Shopping, à l’instar des publicités dans les Reels sur Facebook et Instagram pour gagner de nouveaux clients. Les vendeurs qui disposent de boutiques en ligne peuvent également se tourner vers le Live Shopping sur Instagram pour organiser les événements, ajoute-t-il.

En adoptant cette stratégie, la plateforme semble se rapprocher de plus en plus du business model de TikTok et de ses vidéos au format court qui suscitent l’engouement auprès des jeunes. Mark Zuckerberg chercherait à s’inspirer du réseau social de ByteDance pour redresser les mauvais résultats financiers de Facebook sur le long terme.

Source : Siècle Digital

