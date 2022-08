Chine : Le CJPC-BF invite les autorités américaines au respect de la souveraineté des peuples

Ceci est une déclaration du Club des Jeunes pour la Promotion de la Coopération Sino Burkinabè (CJPC-BF) intitulée « HALTE AUX TENTATIVES DE MENACES DE LA PAIX MONDIALE ».

Alors que le monde entier continue de subir les conséquences de l’opération spéciale russe en Ukraine depuis février 2022, situation qui aurait pu être évitée sans la volonté manifeste de l’Occident à étendre sa branche armée (OTAN), le 02 Août dernier, la Présidente de la chambre des représentants américaine NANCY Pelosi au mépris des interpellations des autorités chinoises s’est rendue en Taïwan. A la suite de cette visite, une délégation du congrès américain à son tour se rendirent sur l’île taiwanaise provoquant de grave inquiétude sur la suite de cette situation.

Bien que plus de 181 pays au monde, les USA y compris, ne reconnaissent qu‘une seule Chine, de nombreux observateurs et géostratèges ne cessent d’interpeller la communauté internationale sur les risques de tension dans cette partie du monde. Il n’est donc pas osé de dire que la question taïwanaise, vingt-troisième province de la République Populaire de Chine est d’une extrême sensibilité au regard de son histoire et de sa géographie.

C’est à ce titre que nous trouvons inopportune et provocatrice la visite de la Présidente de la chambre des représentants américaine dans la province chinoise sans l’autorisation des autorités de Beijing.

Cette attitude belliqueuse en violation de la résolution 2758 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 26 octobre 1971 est de nature à menacer la paix mondiale et remet en cause une fois de plus la fiabilité de la diplomatie américaine dans un contexte de mondialisation.

Les enjeux du monde actuel étant multiples, la recherche de la paix ainsi que le respect des souverainetés des peuples doivent être au centre des politiques diplomatiques de tous les États, puissants ou faibles.

Le Club des Jeunes pour la Promotion de la Coopération Sino Burkinabè (CJPC-BF) dans un élan de solidarité au peuple chinois dans sa quête d’unification de ses fils et filles et de la restauration de son intégrité territoriale invite les autorités américaines à faire preuve de discernement et au respect de la souveraineté des peuples.

Le CJPC-BF s’inscrit dans la démarche pacifique privilégiée par ​Beijing et réitère ses salutations aux autorités chinoises qui multiplient sans cesse des actions de paix dans le monde à travers leur volonté de construire une communauté de destin partagé.

Le CJPC-BF invite par ailleurs les autorités africaines à suivre de près l’évolution de la situation pour prévenir les crises qu’elle pourrait engendrer au niveau africain.

Et en fin, au regard des conséquences de la crise Russo-Ukrainienne, le CJPC-BF appelle le conseil de sécurité des Nations Unies à interpeler les nations au respect des resolutions de l’Organisation pour un monde meilleur.

Vive la Coopération Sino-Afracaine

Vive la Coopération Sino-Burkinabè

Vive la paix dans le monde

Fait à Ouagadougou, le 17 Août 2022

Pour le CJPC-BF

Le Coordonnateur Général

Abdoul Razahagou DENE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

