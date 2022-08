Mercato-foot : De Salitas FC, Bachirou Yaméogo atterrit à Grenoble en France

Une autre bonne nouvelle dans le mercato-Foot des internationaux burkinabè. Le jeune Bachirou Yaméogo, 18 ans, s’est engagé avec Grenoble en France pour lancer sa carrière professionnelle. L’information a été donnée par le club, ce samedi 20 août 2022.

Originaire du Burkina-Faso, Bachirou Yaméogo évoluait au Salitas Football School, en D1 mais aussi en Ligue des Champions Africaine. Grand espoir du Burkina et déjà convoité par plusieurs clubs étrangers, le milieu de terrain a choisi la capitale des Alpes pour lancer sa carrière en Europe.

« Ses qualités ont toujours été reconnues dans son pays puisqu’il a fréquenté toutes les équipes de jeunes. Et, en mars dernier, le natif de Ouagadougou a même été appelé, à 17 ans seulement, chez les A même s’il n’a pas encore porté officiellement le maillot des Etalons », a écrit le club.

“Les contacts avec Grenoblois datent de plusieurs mois et il y a toujours eu une relation de confiance dans les échanges. D’autres clubs m’ont sollicité mais par rapport à mon accord donné oralement au GF38, je voulais rester droit dans ma décision.

J’avais vu des photos et vidéos de la ville, du stade et des installations et en vrai, c’est encore mieux. Dans un premier temps je veux faire plus connaissance avec mes coéquipiers et le staff qui m’ont tous bien accueilli. Mon poste de prédilection est milieu de terrain défensif car j’aime les duels, l’agressivité et frapper de loin aussi. Maintenant, j’ai hâte de porter le maillot du GF38”, a déclaré la pépite burkinabè après sa signature en ligue 2 française.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

